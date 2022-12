Porsche Tennis Grand Prix: Iga Swiatek schlägt auch 2023 in Stuttgart auf

Die beste Tennisspielerin der Welt schlägt auch 2023 beim Porsche Tennis Grand Prix auf: Iga Swiatek, die unangefochtene Nummer 1 im Damentennis und von der WTA als „Spielerin des Jahres“ ausgezeichnet, will beim Stuttgarter Traditionsturnier vom 15. bis 23. April in der Porsche Arena ihren in diesem Jahr gewonnenen Titel verteidigen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 15.12.2022, 12:51 Uhr

© Porsche Iga Swiatek wird ihren Titel beim Porsche Tennis Grand Prix verteidigen

Die 21-jährige Polin war die Ausnahmespielerin der Saison 2022. Bevor sie im April erstmals beim Porsche Tennis Grand Prix triumphierte, gewann sie die Turniere in Doha, Indian Wells und Miami. Nach ihrem Erfolg in der Porsche Arena feierte die Weltranglistenerste im weiteren Saisonverlauf die Grand-Slam-Titel in Paris und New York und holte auch die Turniersiege in Rom und San Diego. Insgesamt gewann sie in diesem Jahr 67 Matches. Von Februar bis Juni bliebt sie in 37 Partien in Folge ungeschlagen – die längste Siegesserie seit Martina Hingis 1997 im Damentennis. Von der Women’s Tennis Association (WTA) wurde sie gerade zur „Spielerin des Jahres“ gekürt.