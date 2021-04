Porsche Tennis Grand Prix: Kerber und Barty steigen heute ins Einzel ein

Angelique Kerber und Ashleigh Barty starten nach ihren erfolgreichen Auftritten im Doppel beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart heute in die Einzel-Konkurrenz.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 21.04.2021, 09:44 Uhr

© Getty Images Im Doppel mit Andrea Petkovic ist Angelique Kerber schon eine Runde weiter

Der Porsche Tennis Grand Prix nimmt Fahrt auf. Ashleigh Barty steigt in das Turnier ein, die Nummer 1 der Welt und große Favoritin. Sie spielt zum ersten Mal in Stuttgart und trifft gleich auf die Lokalmatadorin Laura Siegemund. Letztere hat 2017 in der Porsche Arena den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert, musste zum Auftakt der diesjährigen Ausgabe am Dienstag gegen Mona Barthel über drei Sätze gehen.

Nach ihrem Erfolg im Doppel an der Seite von Andrea Petkovic steht auch für Angelique Kerber das erste Einzel auf dem Plan. Ihre Gegnerin ist die Georgierin Ekaterine Gorgodze, die als „Lucky Loser“ der Qualifikation noch im Rennen ist. Eine lösbare Aufgabe für die zweimalige Stuttgart-Siegerin.

Hart umkämpft dürfte dagegen das Match von Sofia Kenin, der Australian-Open-Siegerin von 2020, gegen Anett Kontaveit werden. Kenin ist am Dienstag im Doppel gemeinsam mit Belinda Bencic bereits ausgeschieden.

Und auch die Griechin Maria Sakkari, die immer besser wird und zuletzt zahlreiche Topspielerinnen geschlagen hat, wird der Titelverteidigerin Petra Kvitova einen harten Kampf ums Weiterkommen liefern. Die nächste schwierige Aufgabe, nachdem sich Kvitova schon in Runde eins mit Australian-Open-Finalistin Jennifer Brady messen musste.

Hier der Spielplan in Stuttgart am Mittwoch

Hier das Einzel-Tableau beim Porsche Tennis Grand Prix