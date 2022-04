Porsche Tennis Grand Prix: Laura Siegemund im Viertelfinale - Gegnerin Sakkari muss aufgeben

Laura Siegemund (WTA-Nr. 231) hat beim Porsche Tennis Grand Prix 2022 das Viertelfinale erreicht. Nach gewonnenem ersten Satz profitierte sie von der Aufgabe ihrer Gegnerin Maria Sakkari.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 21.04.2022, 19:13 Uhr

© Porsche Laura Siegemund

Siegemund führte mit 6:4 und 3:1, als Maria Sakkari das Zeichen gab: Es geht nicht mehr. Wie sehr die Griechin ihre Aufgabe schmerzte, wurde deutlich, als unter dem Applaus der Stuttgarter Zuschauer die Porsche Arena verließ, den Tränen nahe.

Siegemund hatte bis dahin wieder stark aufgespielt und an ihren tollen ersten Auftritt am Mittwochabend angeknüpft. Ein erstes Anzeichen, dass Sakkari, aktuell Weltranglisten-Vierte, angeschlagen war, gab es erst in der Satzpause, als sie nach dem Physio und einem Arzt fragte. Auch Siegemund erklärte im On-Court-Interview, erst hier gemerkt zu haben, dass Sakkari angeschlagen gewesen sei. "Es ist schade, denn ich fand, es war ein gutes Match", so Siegemund.

Siegemund: "Wie gestern sehr fokussiert gespielt"

Die Siegerin aus 2017 befindet sich aktuell auf Comebackpfaden, mal wieder. Im vergangenen Sommer hatte sie sich erneut einer Operation am linken Knie unterziehen müssen, wohl auch ein Resultat ihrer schweren Verletzung in 2017. Die vermutlich auch deshalb eine längere Reha-Phase nach sich zog.

Im Hauptfeld beim Porsche Tennis Grand Prix steht Siegemund dank einer Wildcard, und die hat sie wieder mal gerechtfertigt.

"Ich habe wie gestern sehr fokussiert gespielt, wusste, dass ich gegen sie noch eine Schippe drauflegen musste", erklärte Siegemund. Dass der Sieg nun so zustande kam, sei natürlich blöd, aber Siegemund gestand freilich auch, dennoch glücklich um ein Weiterkommen zu sein.

Zumal auch die Runde der letzten Acht noch nicht das Ende sein muss für die 34-Jährige: Hier trifft sie auf Liudmila Samsonova, aktuell die Nummer 31 der Welt.

