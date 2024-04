Porsche Tennis Grand Prix: Marketa Vondrousova erreicht nach Sieg über Sabalenka das Halbfinale

Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova steht erstmals im Halbfinale des Porsche Tennis Grand Prix. Sie schlug die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka nach einer geduldigen Leistung mit 3:6, 6:3, 7:5.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 19:37 Uhr

Wenn Aryna Sabalenka spielt, heißt es oft: Alles oder nichts. Sabalenka bevorzugt die schnelle Kugel, in den vergangenen Jahren hat sie gelernt, zumindest etwas besser auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, um das Tempo wirklich anzuziehen.

Der Freitagnachmittag in Stuttgart war diesbezüglich wieder ein Rückschritt. Die zweifache Australian-Open-Siegerin produzierte phasenweise Fehler en masse gegen die geduldige Marketa Vondrousova, die fast durchweg in der Defensive agierte, aber wenn sie am Drücker war, schlau spielte.

Dass es eine knappe Partie wurde, waren den zwischenzeitlichen guten Phasen Sabalenkas zu verdanken - am Ende waren es aber zu wenige. Vondrousova gelang das letzte Break von insgesamt 13 (!) Stück zum 6:5, zwei Rückhand-Returnfehler besiegelten das Aus für die dreifache Finalistin hier in Stuttgart, die so gern endlich ihren ersten Porsche gewinnen wollte. Und nun ein Jahr auf ihre nächste Chance warten muss.

Vondrousova mit erstem Sieg nach vier Niederlagen gegen Sabalenka

"Sie ist eine großartige Spielerin. Ich habe versucht, gut in den Rallyes zu bleiben", fasste Vondrousova ihr gar nicht so großes Geheimnis um den Sieg zusammen - nach zuletzt vier Niederlagen gegen die Belarussin.

Vondrousova trifft am Samstag auf Coco Gauff oder Marta Kostyuk.

Zuvor hatte Elena Rybakina die Runde der letzten Vier erreicht. Die Wimbledonsiegerin aus 2022 schlug Jasmine Paolini mit 6:3, 5:7, 6:3. Sie wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Titelverteidigerin Iga Swiatek und Emma Raducanu.