Porsche Tennis Grand Prix: Marta Kostyuk steht im Finale - dort wartet Rybakina

Marta Kostyuk hat einigermaßen überraschend das Finale beim Porsche Tennis Grand Prix 2024 erreicht. Sie schlug Marketa Vondrousova mit 7:6 (2), 6:2.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 20.04.2024, 19:21 Uhr

Kostyuk setzt damit ihr starkes 2024 fort: In San Diego stand sie bereits im Finale, in Indian Wells im Halbfinale, bei den Australian Open im Viertelfinale. In Stuttgart soll nun der erste Titel in dieser Spielzeit her.

Kostyuk war als Marathonfrau ins Halbfinale gekommen, sie hatte mehr als achteinhalb Stunden für ihre drei Erfolge in dieser Woche gebraucht (gegen Laura Siegemund, Qinwen Zheng, Coco Gauff). Diesmal ging es schneller - mit 1 Stunde 34 Minuten Spielzeit.

Wobei sie es doch spannender machte als geplant. Eine 5:1-Führung im ersten Satz ließ sie noch aus, Wimbledonsiegerin Vondrousova rettete sich in den Tiebreak. Im zweiten Satz dann aber spielte sie ihre Führung durch zum Sieg.

Kostyuk schlägt in Stuttgart drei Top-10-Spielerinnen

"So ist Tennis, alles kann passieren. Aber ich habe es geschafft, das Match in zwei Sätzen durchzubekommen", sagte Kostyuk angespielt auf ihre vergebene Führung im ersten Durchgang - extra Aufregung brauche sie nicht im Leben. "Da habe ich genug."

Kostyuk hat in Stuttgart auch ansonsten Seltendes geschafft, mit Zheng, Gauff und nun Vondrousova gleich drei Top-Ten-Spielerinnen geschlagen. "Viele wissen das nicht, ich hatte anfangs eine Bilanz von 0:14 gegen Top-Ten-Leute. Ich musste also aufholen."

Gegen Zheng hatte Kostyuk dabei fünf Matchbälle abwehren müssen.

Im WTA-Ranking schraubt sich Kostyuk dank der starken Stuttgart-Woche in neue Höhen: Aktuell steht sie im Live-Ranking auf Platz 21, so hoch wie noch nie. Mit einem Sieg im Finale würde sie die Top 20 knacken.

Im Endspiel geht es für die 21-Jährige nun etwas überraschend nicht gegen die zweifache Siegerin und Titelverteidigerin Iga Swiatek, sondern gegen Elena Rybakina. Die hatte der Weltranglisten-Ersten im ersten Halbfinale die erste Niederlage in der Porsche Arena beigebracht.