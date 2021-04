Porsche Tennis Grand Prix: Nastasja Schunk belohnt sich für starken Auftritt

Die Favoritinnen haben sich durchgesetzt am ersten Hauptrundentag des Porsche Tennis Grand Prix – und eine Nachwuchsspielerin vom Porsche Talent Team hat sich mit einem starken Auftritt in der Stuttgarter Porsche-Arena aus dem ersten WTA-Turnier ihrer jungen Karriere verabschiedet.

von PM

zuletzt bearbeitet: 20.04.2021, 08:18 Uhr

© Getty Images Nastasja Schunk hat in Stuttgart eine Talentprobe abgeliefert

Wäre das erste Einzel des Tages vor Zuschauern ausgetragen worden – Nastasja Schunk wären die Herzen nur so zugeflogen. Die erst 17 Jahre alte Nachwuchsspielerin, die bei ihren zwei Siegen in der Qualifikation einen so starken Eindruck hinterlassen hatte, hat auch gegen Belinda Bencic bis zum Schluss gekämpft und sich tapfer gewehrt. Beim 4:6 im ersten Satz hielt sie gut dagegen, bekam gegen die Nummer 12 der WTA-Weltrangliste durchaus ihre Chancen. Doch dann drehte die Schweizerin auf und gewann den zweiten Durchgang souverän 6:2, obwohl ihre junge Gegnerin nie aufgab und insgesamt fünf Matchbälle abwehrte.



Ob sie die starke Gegenwehr von Nastasja Schunk überrascht hätte, wurde Belinda Bencic nach dem Match gefragt – und machte ihrer Gegnerin das schönste Kompliment, als sie antwortete: „Nein, ich bin nicht überrascht, dass es so ein schwieriges Match war. Nastasja ist ein großes Talent, sie hat gut gespielt und mir einige Probleme bereitet. Vor ihr liegt zwar noch ein langer Weg, doch wenn sie so weitermacht, traue ich ihr viel zu.“ Auch Nastasja Schunk war mit ihrer Leistung zufrieden: „Das war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Ich hätte Belinda vielleicht noch stärker unter Druck setzen können, doch im Großen und Ganzen bin ich einfach nur glücklich, dass ich hier die Wildcard für die Quali und damit diese tolle Chance bekommen habe.“ Mit einem Schmunzeln verriet sie auch noch, was es am Abend für eine Belohnung geben wird für ihren starken Auftritt: „Ich werde mir ein bisschen Schokolade gönnen.“



Auch für Andrea Petkovic ging der Porsche Tennis Grand Prix am Montag vorzeitig zu Ende. Gegen Maria Sakkari, die Nummer 19 der Welt, war die Darmstädterin, die mit einer Wildcard ins Hauptfeld des Stuttgarter Traditionsturniers eingezogen war, ohne echte Chance und verlor deutlich 2:6, 2:6. Die Griechin, die in diesem Jahr schon zahlreiche Topspielerinnen geschlagen hat und sich zuletzt in Miami bis ins Halbfinale kämpfte, spielt zum ersten Mal in Stuttgart und lobte den Porsche Tennis Grand Prix im Interview in höchsten Tönen. Warum sie denn nicht schon früher mal in der Porsche-Arena vorbeigeschaut hat? „Das ging leider nicht“, meinte sie, „da war ich noch nicht gut genug für dieses tolle Turnier.“



Die Nummer 1 der Welt schlug am Montag ebenfalls zum ersten Mal in der Porsche-Arena auf. Die Australierin Ashleigh Barty, 2019 Gewinnerin des „Porsche Race to Shenzhen“ und der WTA-Finals, kam im Doppel zusammen mit Jennifer Brady (USA) locker eine Runde weiter.

Kvitova gegen Brady am Diensta

Im Top-Duell der ersten Runde gibt sich am Dienstag die Titelverteidigerin die Ehre: Petra Kvitova trifft auf die Australian-Open-Finalistin Jennifer Brady aus den USA. Mit Laura Siegemund und Mona Barthel stehen sich zwei Spielerinnen vom Porsche Team Deutschland gegenüber – die Turniersiegerin 2017 gegen die Gewinnerin des Doppels 2019. „Ich freue mich auf mein erstes Match“, sagte Laura Siegemund. „Mit Publikum wäre es natürlich zehnmal besser. Aber es ist trotzdem Stuttgart, es ist trotzdem toll.“ Beste Chancen aufs Weiterkommen hat ihre Teamkollegin Anna-Lena Friedsam gegen die Norwegerin Ulrikke Eikeri. Auch der Traum von Julia Middendorf geht weiter: Die Spielerin aus dem Porsche Junior Team bekommt es allerdings mit einer schweren Gegnerin zu tun: Anett Kontaveit aus Estland stand 2019 im Finale.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart