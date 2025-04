Porsche Tennis Grand Prix: Niemeier schlägt Siegemund, Sabalenka kampflos im Viertelfinale

Jule Niemeier hat beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart das deutsche Erstrundenduell gegen Laura Siegemund in drei Sätzen für sich entschieden. Unterdessen steht die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka kampflos im Viertelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.04.2025, 22:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jule Niemeier gewann in drei Sätzen

Jule Niemeier hat beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart das Achtelfinale erreicht. Die 25-Jährige gewann das deutsche Erstrundenduell gegen Laura Siegemund am Dienstag nach 2:4-Rückstand im dritten Satz mit 4:6, 6:3 und 6:4. In der Vorwoche hatten die beiden in Den Haag noch gemeinsam um den Einzug in die Finalrunde des Billie Jean King Cups gekämpft. Allerdings vergeblich.

Für Niemeier, die beim Erfolg gegen Siegemund über drei Stunden auf dem Platz stand, geht es in Stuttgart nun gegen die an Position fünf gesetzte Jasmine Paolini. Vor der Lokalmatadorin waren am Dienstag auf dem Centre Court bereits Jelena Ostapenko und Jana Fett in die Runde der letzten 16 eingezogen. Ostapenko profitierte beim Stand von 6:3 und 3:0 von einer Aufgabe ihrer Kontrahentin Daya Yastremska, Fett schlug ihre kroatische Landsfrau Donna Vekic mit 7:6 (2) und 6:4.

Feiertagsgesetz: Sabalenka spielt erst am Samstag

Für Fett geht es im Achtelfinale gegen die fünffache Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek, einen Schritt weiter ist indes bereits Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenerste steht nach dem verletzungsbedingten Rückzug von Anastasia Potapova kampflos im Viertelfinale.

Kurios: Ihr erstes Match beim diesjährigen Porsche Tennis Grand Prix wird Sabalenka damit erst am Samstag bestreiten. Wegen des Feiertagsgesetzes von Baden-Württemberg dürfen am Karfreitag (18. April) keine Sportveranstaltungen stattfinden. Demzufolge wird das Einzel-Endspiel erst am Ostermontag (21. April) über die Bühne gehen.

Das Einzel-Tableau beim Porsche Tennis Grand Prix