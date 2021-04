Porsche Tennis Grand Prix: Petra Kvitova startet Titelverteidigung mit Kracher gegen Jennifer Brady

Petra Kvitova hat den Porsche Tennis Grand Prix 2019 gewonnen. Zwei Jahre später trifft die Tschechin im ersten Schritt zur Titelverteidigung auf Jennifer Brady aus den USA.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.04.2021, 09:21 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Petra Kvitova bei ihrem Triumph in Stuttgart 2019

28 Einzel-Titel hat Petra Kvitova in ihrer illustren Karriere bis dato gewonnen, die beiden größten Erfolge gab es in Wimbledon, wo die Tschechin sich 2011 und 2014 in die Siegerliste eintrug. Der schnelle Rasen kommt der Spielanlage Kvitovas zupass. Was aber nicht heißt, dass die Linkshänderin nicht auch auf Asche erfolgreich spielen könnte. Im vergangenen Jahr stand Petra Kvitova wie zum Beweis im Halbfinale der French Open, 2015 und 2018 reüssierte sie in Madrid. Und ein Jahr später eben auch noch beim Porsche Tennis Grand Prix.

Die aktuelle Saison lässt sich noch nicht ganz so prächtig an, Kvitova schied bei den Australian Open schon in Runde zwei gegen Sorana Cirstea aus, zuletzt musste sie in Charleston ebenfalls schon im zweiten Match die Segel streichen. Immerhin gegen die spätere Finalistin Danka Kovinic.

Brady im Endspiel der Australian Open

Die erste Aufgabe in Stuttgart könnte nun schwieriger kaum sein: Petra Kviova trifft auf Jennifer Brady, die mit Coach Michael Geserer ein klein wenig Heimvorteil mit in die Porsche Arena bringt. Brady hat das Jahr fulminant begonnen, konnte sich erstmals bis in das Endspiel eines Majors kämpfen. Im Finale der Australian Open war Naomi Osaka dann doch noch zu stark. Seitdem hat die US-Amerikanerin nur zwei Matches bestritten, in Doha gegen Anett Kontaveit und in Miami gegen Sara Sorribes Tormo jeweils zum Auftakt verloren.

Dennoch steht Brady auf Position 14 der WTA-Weltrangliste. Was angesichts des starken Feldes beim Porsche Tennis Grand Prix noch nicht einmal zu einem Platz in der Gesetztenliste gereicht hat. Wohl zum Missfallen von Petra Kvitova, die sich einen leichteren Auftakt gewünscht hätte. Das Match der beiden Ausnahmekönnerinnen ist als viertes nach 11:30 Uhr angesetzt - und kann bei Eurosport und im Stream bei porsche-tennis.de live mitverfolgt werden.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart