Porsche Tennis Grand Prix: Pliskova, Badosa, Kontaveit geben frühe Zusage für Stuttgart

Der Porsche Tennis Grand Prix wird auch in diesem Jahr wieder ein Weltklassefeld präsentieren können. Acht Wochen vor dem ersten Aufschlag in der Porsche-Arena haben mit Karolina Pliskova (Tschechien), Paula Badosa (Spanien) und Anett Kontaveit (Estland) bereits drei aktuelle Top-10-Spielerinnen für die 45. Auflage des Stuttgarter Traditionsturniers (16. bis 24. April) fest zugesagt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.02.2022, 14:41 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova hat 2018 in Stuttgart den Titel geholt

Auch Porsche-Markenbotschafterin Angelique Kerber freut sich schon darauf, wieder vor dem begeisterungsfähigen Stuttgarter Publikum um den attraktiven Hauptpreis für die Siegerin zu spielen – den Porsche Taycan GTS Sport Turismo.



„Dass uns schon jetzt die Zusagen solcher Topspielerinnen vorliegen, ist eine tolle Perspektive für unsere Zuschauer und eine Motivation für das ganze Team. Ich bin aber sicher, dass bis zum offiziellen Meldeschluss am 21. März noch einige Topstars dazukommen werden“, sagt Turnierdirektor Markus Günthardt. „Unsere Vorbereitungen laufen nach Plan, und wir freuen uns alle schon sehr darauf, wieder möglichst viele Tennisfans in der Porsche-Arena begrüßen zu dürfen.“

Pliskova führt vorläufige Setzliste an

Angeführt wird die vorläufige Starterliste von Karolina Pliskova. Die Tschechin gewann 2018 in der Porsche-Arena und ist aktuell die Nummer 4 der Welt. In der Saison 2021 stand sie in Wimbledon im Finale, ebenso in Rom und Montreal. Als eine der Aufsteigerinnen des Jahres 2021 katapultierte sich Paula Badosa mit Siegen in Indian Wells und Belgrad sowie dem Halbfinaleinzug bei den WTA Finals in Guadalajara auf Position 5 der Weltrangliste. In das Tennisjahr 2022 startete die Spanierin mit einem Sieg in Sydney. Ebenfalls spektakulär stieg Anett Kontaveit in die Top 10 der Welt auf: Die Estin, aktuell die Nummer 6, gewann 2021 in Moskau, Cleveland, Ostrau und Cluj-Napoca. Mit dieser Siegesserie qualifizierte sie sich in letzter Minute für die WTA Finals, wo sie sensationell das Finale erreichte. Auch in dieser Saison holte die Finalistin des Porsche Tennis Grand Prix 2019 schon einen Titel: Sie gewann am Wochenende das von Porsche unterstützte Turnier in St. Petersburg.