Porsche Tennis Grand Prix: Pliskova, Rybakina und Co. wollen "Asse für Charity" schlagen

Ein Ass? Für jeden Tennisspieler eine feine Sache. Beim Porsche Tennis Grand Prix umso mehr: Denn für jeden Aufschlag ohne Wiederkehr spendet Porsche in diesem Jahr 200 Euro für gute Zwecke!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2021, 16:34 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova

Die „Ace Queen“ hat vor drei Jahren auch in Stuttgart gezeigt, wie man so richtig aufschlägt: Karolina Pliskova holte sich 2018 den Titel beim Porsche Tennis Grand Prix auch dank ihrer Aufschlagstärke. Was nicht wirklich verwunderte: Pliskova ist bekanntermaßen die Spielerin mit den meisten Assen pro Jahr in den letzten Spielzeiten (2015, 2016, 2017 und 2019).

Die 29-Jährige vermittelt ihren Nickname inzwischen auch unter dem #acequeen, entsprechende Fanshirts vertreibt sie auf ihrer Website - und sogar ein Song wurde ihr gewidmet!

Dabei steht die Tschechin aktuell etwas unter Zugzwang. 2020 nämlich war eine neue Spitzenaufschlägerin auf der WTA-Tour unterwegs: Elena Rybakina!

Asse für Stiftung Agapedia und den Landessportverband Baden-Württemberg

Warum das wichtig ist? Bereits seit vielen Jahren fährt Porsche mit der Aktion „Asse für Charity“ auf. Für jedes im Turnierverlauf geschlagene Ass spendet Porsche 100 Euro für gute Zwecke, "in diesem Jahr haben wir den Betrag angesichts der besonderen Situation auf 200 Euro verdoppelt“, erklärt Dr. Sebastian Rudolph, Kommunikationschef der Porsche AG.

Das Geld geht an die Stiftung Agapedia und den Landessportverband Baden-Württemberg. „Sie schaffen damit zusätzliche Sport- und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche, um für diese besonders betroffene Gruppe die Auswirkungen der Pandemie zumindest ein Stück weit abzumildern. Gerade für sie ist ein großer Einschnitt in ihrem Leben, dass sie durch die Pandemie seit gut einem Jahr keine Freizeit- und Vereinssportmöglichkeiten mehr nutzen können“, so Rudolph. Beim zuletzt ausgetragenen Porsche Tennis Grand Prix in 2019 haben die Spielerinnen 212 Asse geschlagen. Porsche hatte den Gesamtbetrag damals auf 30.000 Euro aufgerundet.

Das Beste: Neben den Asse-Expertinnen Pliskova und Rybakina sind in diesem Jahr in Stuttgart auch Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Petra Kvitova, Jennifer Brady, Maria Sakkari und Kiki Bertens dabei … und sie sind allesamt für ihre Aufschlagstärke bekannt.