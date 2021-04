Porsche Tennis Grand Prix: Sabalenka schlägt Friedsam, Pliskova kämpft sich erneut durch

Aryna Sabalenka qualifizierte sich dank eines Zweisatzerfolges über die Deutsche Anna-Lena Friedsam für das Viertelfinale des Porsche Tennis Grand Prix. In diesem steht auch Karolina Pliskova. Die Tschechin musste für ihren Erfolg allerdings wesentlich härter arbeiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.04.2021, 15:56 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Aryna Sabalenka schlug Anna-Lena Friedsam in zwei Sätzen

Aryna Sabalenka präsentiert sich beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart weiterhin in Topform: Nach ihrem klaren Auftakterfolg über Shuai Zhang, bei dem die 22-Jährige nur vier Games abgab, fertigte die Weltranglistensiebente in Runde zwei die Deutsche Anna-Lena Friedsam mit 6:4 und 6:2 ab. Im Viertelfinale bekommt es die Nummer fünf des Turniers mit Anett Kontaveit zu tun.

Karolina Pliskova steht ebenfalls in der Runde der letzten Acht. Die Weltranglistenneunte, die bereits in der ersten Runde gegen Tamara Korpatsch drei Sätze benötigt hatte, besiegte Jelena Ostapenko mit 6:7 (7), 6:4 und 6:3. Die Tschechin trifft nun auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty, die sich am Mittwoch gegen Laura Siegemund in zwei Sätzen behauptet hatte.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart