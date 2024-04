Porsche Tennis Grand Prix: Nastasja Schunk und Ella Seidel schocken Top-Doppel

Nastasja Schunk und Ella Seidel aus dem Porsche Talent Team haben beim Porsche Tennis Grand Prix 2024 für die erste große Überraschung gesorgt.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 16.04.2024, 18:46 Uhr

© Porsche Ella Seidel, Nastasja Schunk

Die beiden Youngsters schlugen in ihrer Doppelpartie das an Nummer 1 gesetzte Duo Desirae Krawczyk/Demi Schuurs mit 6:4, 4:6 und [10:8] und sorgten damit für eine absolute Sensation. Denn Krawczyk und Schuurs waren auch die Titelverteidigerinnen - 2022 und 2023 hatten sie in Stuttgart gewonnen.

Schunk und Seidel waren nur mit einer Wildcard ins Hauptfeld gelangt - und feierten ihren größten Sieg. Zum Vergleich: Schuurs ist die Nummer 10 im Doppel, Krawczyk die Nummer 14; Schunk steht nur auf Rang 923, Seidel immerhin auf Platz 307.

Im Einzel waren Schunk und Seidel in der Qualifikation ausgeschieden.

Und noch eine Deutsche steht im Doppel im Viertelfinale: Laura Siegemund. Die Weltranglisten-Sechste in der Doppelkonkurrenz gewann mit Barbora Krajicek gegen Fang-Hsien Wu/Yifan Xu mit 3:6, 6:4 und [10:7].

Paolini, Zheng und Vondrousova gewinnen

Im Einzel haben am Nachmittag die Favoritinnen gesiegt. Jasmin Paolini gewann gegen Doppelpartnerin Sara Errani mit 6:1, 6:0, Qinwen Zheng siegte gegen Sorana Cirstea mit 6:2, 6:3 und Marketa Vondrousova schlug Donna Vekic mit 6:4, 6:3

Am Abend bestreitet Tatjana Maria ihr Auftaktmatch gegen Elise Mertens.

