Porsche Tennis Grand Prix: Schuurs/Krawczyk gewinnen Doppeltitel

Demi Schuurs und Desirae Krawczyk haben beim Porsche Tennis Grand Prix den Doppelsieg geholt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.04.2023, 17:07 Uhr

© Getty Images

Die niederländisch/US-amerikanische Kombi besiegte das amerikanisch/italienische Duo Nicole Melichar-Martinez/Giuliana Olmos mit 6:4, 6:1.

Schuurs und Krawczyk verteidigten damit ihren Titel in Stuttgart, sie hatten bereits 2022 gesiegt. Es war der bis dato letzte Turniererfolg der beiden zusammen. Krawczyk hatte mit Partnerin Danielle Collins zuletzt in Charleston gewonnen. Schuurs/Krawczyk waren in Stuttgart an Position 2 gesetzt.

Die topgesetzten Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko waren in Runde 1 ausgeschieden.

Aus deutscher Sicht waren Mona Barthel und Anna-Lena Friedsam am Start, sie hatten jedoch zum Auftakt verloren; ebenso wie Vivian Heisen mit ihrer estnischen Partnerin Ingrif Neel