Porsche Tennis Grand Prix: Siegemund, Niemeier und Lys heute im Einsatz

Mit Jule Niemeier, Laura Siegemund und Eva Lys starten drei deutsche Spielerinnen bereits am Dienstag in den Porsche Tennis Grand Prix. Ein deutsch-deutsches Duell ist dabei - ein weiteres steigt am Mittwoch.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.04.2025, 20:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Porsche Laura Siegemund

Das Teilnehmerinnenfeld beim Porsche Tennis Grand Prix ist gewohnt stark: Sechs Top-Ten-Spielerinnen sind am Start - ebenso fünf deutsche Akteurinnen. Vier davon via Wildcard: Eva Lys, Deutschlands Nummer 1, die Lokalmatadorinnen Laura Siegemund und Tatjana Maria sowie Jule Niemeier.

Eine fünfte hatte indes etwas Glück: Ella Seidel war eigentlich in der Qualifikation ausgeschieden, profitierte nun aber von der krankheitsbedingten Absage von Danielle Collins. Mit Ex-French-Open-Finalistin Sara Errani und Erika Andreeva haben es noch zwei weitere Spielerinnen als Lucky Loserinnen ins Feld geschaft. Unter den kurzfristigen Absagen unter anderem Marta Kostyuk, die Finalistin aus 2024.

Während die vier Topgesetzten Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Jessica Pegula und Coco Gauff in Runde 1 ein Freilos haben, hat die Auslosung durch Glücksfee Laura Siegemund gleich zwei deutsch-deutsche Duelle in Runde 1 hervorgebracht. Tatjana Maria trifft auf Ella Seidel, Jule Niemeier auf Laura Siegemund. Letzteres Duell gibt es bereits am Dienstag, als drittes Match nach 12.30 Uhr.

Lys trifft direkt auf Paolini

Anschließend darf sich dann Eva Lys messen - sie hat mit der letzjährigen French-Open- und Wimbledonfinalistin Jasmine Paolini ein schwieriges Los erwischt. “Jasmine steht nicht ohne Grund in den Top 10 – sie bringt auf Sand unglaublich viel Konstanz und Intensität mit, aber ich habe aus unserem ersten Duell viel mitgenommen und freue mich auf die Herausforderung”, sagte Lys und verwies damit auf das Duell in Dubai aus dem Februar - Paolini gewann hier mit 6:2, 7:5.

Sollte diesmal Lys siegen, würde ein weiteres deutsch-deutsches Duell anstehen: nämlich gegen die Siegerin aus dem Spiel Niemeier/Siegemund.

Maria und Seidel dürfen am Mittwoch ran, und für die Gewinnerin steht ebenfalls ein Leckerbissen auf dem Programm: Auf sie wartet nämlich US-Star Coco Gauff.

Zum Einzel-Draw beim Porsche Tennis Grand Prix

Zum Spielplan