Porsche Tennis Grand Prix: Siegemund und Friedsam ziehen ins Achtelfinale ein, Aus für Middendorf

Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam stehen im Achtelfinale des Porsche Grand Prix. Ausgeschieden ist hingegen Youngster Julia Middendorf.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 20.04.2021, 19:42 Uhr

Laura Siegemund (Metzingen) hat das Achtelfinale beim WTA-Turnier in Stuttgart erreicht und trifft dort auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty. Im deutschen Duell gegen Mona Barthel (Neumünster) siegte Siegemund 6:4, 3:6 und 6:1. Siegemund hatte eine Wildcard für den Porsche Grand Prix erhalten und spielt am Mittwoch gegen Barty. Für die australische Topspielerin ist es das erste Match im Turnier.

Am Dienstagnachmittag war auch Anna-Lena Friedsam souverän ins Achtelfinale eingezogen. Die 27-Jährige aus Neuwied setzte sich 6:2 und 6:0 gegen die Norwegerin Ulrikke Eikeri durch. Es war der erste Sieg für Friedsam auf der WTA-Tour seit den US Open Ende August. Im März war Friedsam im kolumbianischen Bogota in der ersten Runde ausgeschieden. Sie bekommt es nun mit Aryna Sabalenka oder Shuai Zhang zu tun.

Australian-Open-Halbfinalistin schon ausgeschieden

Julia Middendorf (Vechta) ist dagegen bei ihrem ersten WTA-Turnier in der ersten Runde gescheitert. Das 18 Jahre alte Talent unterlag der Estin Anett Kontaveit 2:6 und 3:6. Middendorf war über die Qualifikation ins Hauptfeld vorgestoßen.

Im ersten Match des Tages hatte sich die Russin Ekaterina Alexandrova mit 4:6, 6:2 und 6:3 gegen Australian-Open-Halbfinalistin Karolina Muchova behauptet.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart