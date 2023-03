Porsche Tennis Grand Prix: Swiatek, Sabalenka, Rybakina wollen Titel in Stuttgart

Exklusives Starterfeld beim 46. Porsche Tennis Grand Prix: Neun Spielerinnen aus den Top 10 der Weltrangliste und 17 aus den Top 20 schlagen vom 15. bis 23. April in der Stuttgarter Porsche-Arena auf, darunter die Vorjahresfinalistinnen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka. Auch die Porsche-Markenbotschafterin und Grand-Slam-Siegerin Emma Raducanu kommt nach Stuttgart. Auf die Gewinnerin des seit 1978 ausgetragenen WTA-500-Turniers wartet als Hauptpreis ein Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo.

von PM

© Porsche Iga Swiatek kommt als Titelverteidigerin zum Porsche Tennis Grand Prix

An der Spitze der von der Spielerinnenorganisation WTA veröffentlichten Meldeliste steht die souveräne Weltranglistenerste und Titelverteidigerin Iga Swiatek. Die Polin hat 2022 die French Open und die US Open sowie insgesamt sechs WTA-Turniere gewonnen. In diesem Jahr holte sie den Sieg in Doha. Aryna Sabalenka, ihre letztjährige Finalgegnerin in der Porsche-Arena und aktuelle Nummer 2 der Welt, feierte im Januar mit dem Gewinn der Australian Open ihren bislang größten Karriereerfolg. Mit der Wimbledon-Siegerin und diesjährigen Australian-Open-Finalistin Elena Rybakina (Kasachstan/Nr. 7) steht auch die dritte aktuelle Grand-Slam-Siegerin im Starterfeld.



Auch die Gewinnerin der WTA Finals 2022, Caroline Garcia (Frankreich/Nr. 4) und die aktuelle Olympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz/Nr. 9) schlagen wieder in der Porsche-Arena auf. Weitere Top-10-Spielerinnen beim Stuttgarter Traditionsturnier sind die letztjährige Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur (Tunesien/Nr. 5), Coco Gauff (USA/Nr. 6), Daria Kasatkina (Nr. 8) und Maria Sakkari (Griechenland/Nr. 10).

„Wir wollen die besten Spielerinnen der Welt präsentieren“

„Es ist unser Anspruch, unserem Publikum in der Porsche-Arena die besten Spielerinnen der Welt zu präsentieren. Das ist die DNA des Porsche Tennis Grand Prix“, sagt Turnierdirektor Markus Günthardt über das exklusive Starterfeld. Anke Huber, die Sportliche Leiterin, ergänzt: „So viele Topstars bei uns zu haben, ist ein riesiges Kompliment für unser Turnier und die Zuschauer in der Porsche-Arena. Damit zeigen uns die Spielerinnen, dass sie gerne nach Stuttgart kommen.

Wildcards für Maria, Niemeier und Raducanu

Drei Spielerinnen stehen dank einer Wildcard im Hauptfeld des Porsche Tennis Grand Prix: Tatjana Maria, Jule Niemeier und Emma Raducanu. Die derzeit besten deutschen Spielerinnen Tatjana Maria und Jule Niemeier lieferten sich 2022 ein packendes Viertelfinalmatch in Wimbledon und sorgten für ein deutsches Tennis-Märchen im All England Lawn Tennis and Croquet Club. Als ehemalige Grand-Slam-Siegerin (US Open 2021) erhält Porsche-Markenbotschafterin Emma Raducanu (Großbritannien) eine sogenannte Top-20-Wildcard.