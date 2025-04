Porsche Tennis Grand Prix: Swiatek siegt, Frech gewinnt Krimi gegen Errani

Iga Swiatek, die zweifache Titelträgerin beim Porsche Tennis Grand Prix, hat den Auftakt in die 2025er-Auflage gemeistert. Zuvor hatten sich Magdalena Frech und Sara Errani mehr als drei Stunden beharkt.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 16.04.2025, 18:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Die Weltranglisten-Zweite Swiatek gewann gegen Qualifikantin Jana Fett am Ende ungefährdet mit 6:2, 6:2 und steht damit im Viertelfinale des WTA-Turniers in Stuttgart.

Kurz hatte sich das Publikum in der Porsche-Arena nach einem frühen Break für Fett in Durchgang zwei doch etwas Hoffnungen auf eine engere Partie gemacht. Nach 0:2-Rückstand aber machte Swiatek sechs Spiele in Folge.

Swiatek trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Emma Navarro und Jelena Ostapenko.

Frech behält gegen Errani die Nerven

Zuvor hatte sich die Polin Magdalena Frech in 3 Stunden und 12 Minuten gegen die unermüdliche Sara Errani durchgesetzt - 7:5, 4:6, 7:6 (5). Errani, French-Open-Finalistin 2012 und nur noch die Nummer 152 im Ranking, war als Lucky Loserin noch ins Hauptfeld gerutscht.

Beide spielten zum Ende hin am Limit, nachdem der Beginn recht fehlerbehaftet war. Dann aber kam vor allem die Italienerin besser ins Match und glänzte immer wieder mit starken Stopps. Bitter: Zum Schluss konnte sie eine 4:2-Führung in Durchgang drei und eine 5:2-Führung im Tiebreak nicht ins Ziel bringen.

“Ich bin extrem müde, habe am Ende überall gezittert”, gab Fett, WTA-Nr. 28, im Anschluss zu. Sie beendete damit eine Serie von fünf Niederlagen. Im Achtelfinale trifft sie am Donnerstag auf die an drei gesetzte Jessica Pegula.

Zum Einzel-Draw beim Porsche Tennis Grand Prix