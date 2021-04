Porsche Tennis Grand Prix: Weltklassetennis aus ganz neuen Perspektiven erleben

In Stuttgart ist auch heuer wieder Weltklassetennis garantiert

Die Teilnahme von sieben Top-10-Stars, angeführt von Ashleigh Barty, der aktuellen Nummer 1, garantiert erneut absolutes Weltklassetennis. Der einzige Wermutstropfen in der großen Vorfreude auf den ersten Aufschlag ist, dass diesmal ohne Publikum gespielt werden muss. Das ist hart für die Fans, aber auch für die Spielerinnen, die dadurch auf die tolle Atmosphäre in der Halle und die fantastische Unterstützung durch die Zuschauer verzichten müssen. Doch die Turnierverantwortlichen wollen die Fans nicht im Regen stehen lassen. Im Gegenteil: Sie haben große Anstrengungen unternommen, um für sie eine multimediale Tennis-Erlebniswelt zu schaffen, mit ausgeweiteten Live-Übertragungen und umfangreichen interaktiven Angeboten auf den Social-Media-Kanälen des Turniers.

“Advantage 911 – Der Porsche Tennis Talk“ live aus dem Porsche-Museum

Das Porsche-Museum wird zum TV-Studio: Zur Einstimmung auf den Porsche Tennis Grand Prix feiert am 13. April ein neues Streamingformat Premiere. „Advantage 911 – Der Porsche Tennis Talk“ wird von 10.30 bis 11.15 Uhr als Livestream auf Porsche newsTV unter newstv.porsche.com sowie auf den Social-Media-Plattformen des Turniers übertragen. Als Gäste sind die zweimalige Stuttgart-Siegerin Angelique Kerber (Foto), Porsche-Kommunikationschef Dr. Sebastian Rudolph sowie Turnierdirektor Markus Günthardt dabei. Vier Tage vor dem ersten Aufschlag beim Stuttgarter Weltklasseevent in der Porsche-Arena sprechen sie über die Bedeutung des Traditionsturniers für Porsche als Veranstalter und die Herausforderung, in diesen schwierigen Zeiten eine internationale Sportveranstaltung wie den Porsche Tennis Grand Prix zu organisieren. Weitere Themen sind die Auswirkungen der Pandemie auf die Tennis-Tour und speziell auf die Spielerinnen. Angelique Kerber kann dazu sicherlich viele interessante Einblicke beisteuern.

“Ab der zweiten Runde haben wir Matches, die Grand-Slam-Finals sein könnten“

Als Schweizer fühlt sich Turnierdirektor Markus Günthardt von Haus aus zur Neutralität verpflichtet. Die Frage, auf welche Spielerin er sich beim Porsche Tennis Grand Prix am meisten freue, umgeht er denn auch elegant, indem er glaubhaft versichert: „Ich habe keine Lieblingsspielerin, sondern bin begeistert, was für ein starkes Feld wir Jahr für Jahr aufbieten können.“ Nur wenn man ein bisschen weiterbohrt, rückt er irgendwann doch mit zwei Namen heraus: Ashleigh Barty und Sofia Kenin (Foto). Die Australierin, Gewinnerin des „Porsche Race to Shenzhen“ 2019 und aktuelle Nummer 1 der Welt, spielt ebenso zum ersten Mal in der Porsche-Arena wie die Amerikanerin, die als Australian-Open-Siegerin zur Aufsteigerin des Jahres 2020 wurde. Sie gehören zu den Topstars in einem exklusiven Starterfeld, das aus Sicht von Markus Günthardt absolutes Weltklassetennis garantiert: „Mit dieser Besetzung haben wir ab der zweiten Runde Matches, die Grand-Slam-Finals sein könnten.“

Live im Fernsehen und Internet – die Fans verpassen keinen Ballwechsel

Auch wenn die Tribünen der Porsche-Arena diesmal leerbleiben müssen – die Fans sind trotzdem ganz nah dran und brauchen auf keinen Ballwechsel verzichten. In Deutschland können sie in diesem Jahr erstmals von der Qualifikation an jedes Einzelmatch in einem frei zugänglichen Livestream auf der Turnierwebsite unter www.porsche-tennis.com verfolgen. Wolfgang Nadvornik, bekannt als Kommentator bei Eurosport, wird die meisten Spiele exklusiv kommentieren und dazu interessante und kompetente Gesprächspartner am Mikrofon begrüßen wie Turnierdirektor Markus Günthardt oder die Porsche-Markenbotschafterin Julia Görges. Die wichtigsten Matches werden auch von den langjährigen TV-Partnern des Porsche Tennis Grand Prix in Deutschland live übertragen, also von SWR, Eurosport und der Streamingplattform DAZN. Tägliche Zusammenfassung gibt es ab Mittwoch auf dem Nachrichtensender n-tv.

Auch das ist neu beim 44. Porsche Tennis Grand Prix: Dank der erweiterten interaktiven Angebote können die Fans erstmals Weltklassetennis aus völlig neuen, ungewohnten Perspektiven erleben. Bei den Live-Übertragungen auf www.porsche-tennis.com haben sie die Möglichkeit, die Kamera-Position selber auszuwählen und dadurch ihr eigener TV-Regisseur zu sein. Auf diese Weise können sie die Matches aus der Sicht des Stuhlschiedsrichters (Umpire Cam) verfolgen, aus der Vogelperspektive vom Hallendach (Dome Cam/Foto Andrea Petkovic von Marijan Murat) oder mit der Kamera, die die Spielerinnen vom Netz aus filmt (Net Cam). Spannende Einblicke in den Warm-up-Bereich der Spielerinnen, die den Zuschauern normalerweise verwehrt bleiben, liefert die Backstage Cam. Angereichert werden die Livestreams durch aktuelle Live-Daten. Viel näher am Spielgeschehen in der Porsche-Arena kann man als Fan kaum sein.

Ein Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo für die Siegerin

Für die besten Tennisspielerinnen der Welt gibt es viele Gründe, zum Porsche Tennis Grand Prix nach Stuttgart zu kommen. Einen haben sie in der Turnierwoche stets vor Augen – das Siegerauto. In diesem Jahr wird es erstmals rein elektrisch angetrieben. Die Gewinnerin erhält als Hauptpreis einen Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo in der aufregenden Farbe mambagrünmetallic. Das erste Derivat des rein elektrischen Taycan feierte kürzlich seine Weltpremiere und ist ein echter Allrounder unter den Elektro-Sportwagen. Porsche setzt mit dieser Modellversion seinen Weg in die nachhaltige Mobilität konsequent fort. Der Taycan Turbo S Cross Turismo beschleunigt in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h, die Reichweite (WLTP) 388 bis 419 Kilometer.