Porsche und Eva Lys intensivieren Zusammenarbeit

Eva Lys, aktuell beste deutsche Tennisspielerin, repräsentiert den Sportwagenhersteller künftig als „Freundin der Marke“. Beim Porsche Tennis Grand Prix steht die 23-jährige Hamburgerin mit einer Wildcard im Hauptfeld. Beim Show-Event „Porsche Tennis meets VfB Stuttgart“ am Montag, 14. April um 17:30 Uhr auf dem Centre-Court ist sie mit von der Partie.

von PM

zuletzt bearbeitet: 14.04.2025, 18:50 Uhr

© Porsche Eva Lys

Eva Lys wurde über viele Jahre im Porsche Junior Team und im Porsche Talent Team auf die Herausforderungen einer Profi-Karriere vorbereitet. Jetzt gehen sie und der Sportwagenhersteller den nächsten Schritt. Ihrer neuen Rolle als „Freundin der Marke“ sieht Eva Lys voller Vorfreude entgegen.

„Es ist eine große Ehre für mich, von nun an zur Porsche-Familie zu gehören“, sagt Eva Lys. „Die Marke verkörpert so vieles, was ich liebe: Performance, Präzision und Eleganz. Während ich auf dem Platz versuche, das Maximum zu erreichen, ist es großartig, von einem Unternehmen unterstützt zu werden, das dieses Streben nach Perfektion teilt.“

Beim Porsche Tennis Grand Prix, bei dem zahlreiche Topstars noch bis zum 21. April um einen Porsche Macan Turbo als Hauptpreis spielen, präsentiert sich Eva Lys mit einer Wildcard zum zweiten Mal dem Stuttgarter Publikum. Zu dem Traditionsturnier hat die derzeitige Nummer 68 und damit beste Deutsche in der Weltrangliste eine besondere Beziehung: 2022 feierte sie in der Porsche-Arena ihren ersten Hauptfeld-Sieg bei einem WTA-Turnier. Damals erreichte die Hamburgerin die zweite Runde, wo sie der späteren Siegerin Iga Swiatek den Vortritt lassen musste.

Die starke Konkurrenz, die sie beim Porsche Tennis Grand Prix auch in diesem Jahr erwartet, sieht sie als Ansporn. „Mich mit den Besten zu messen“, sagt sie, „motiviert mich enorm.“ Ihr starker Saisonstart bei den Australian Open bestärkte sie in ihrer Zuversicht: Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres kämpfte sie sich als „Lucky Loser“ bis in die vierte Runde und eroberte mit ihrer erfrischenden Art auf und neben dem Platz die Herzen der Fans. Ihren ersten Auftritt auf dem Centre-Court der Porsche-Arena hat die 23-Jährige am heutigen Montag um 17.30 Uhr beim Show-Event „Kick&Serve“. Neben ihr auf dem Platz stehen Laura Siegemund und Andrea Petkovic sowie drei Fußball-Legenden des Porsche-Partnervereins VfB Stuttgart: Cacau, Fernando Meira und Zdravko Kuzmanovic.

„Porsche ist mit Eva Lys seit Jahren sportlich eng verbunden. In den Porsche Nachwuchsteams ist sie zu einer starken Spielerin gereift - auf und neben dem Platz. Durch ihre Erfolge ist sie verdient zur Nummer 1 in Deutschland aufgestiegen“, sagt Dr. Sebastian Rudolph, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik der Porsche AG. „Wir freuen uns, dass Eva Lys als Freundin unserer Marke aufschlagen wird. Beim Porsche Tennis Grand Prix drücken wir ihr fest die Daumen.“

Porsche im Tennis

Das Aushängeschild des Engagements von Porsche im weltweiten Damentennis ist der Porsche Tennis Grand Prix. Das Stuttgarter Traditionsturnier, das 1978 erstmals in Filderstadt ausgetragen wurde und seit 2006 in der Stuttgarter Porsche-Arena stattfindet, steht für Tradition und Innovation, genau wie die Marke Porsche. Als treuester Sponsor des internationalen Damentennis begleitet Porsche die weltweit älteste Indoor-Tennis-Veranstaltung der WTA von Anfang an. Darüber hinaus unterstützt Porsche seit Jahren das Damentennis international. Iga Swiatek und Maria Sakkari sind in ihren Heimatländern „Freunde der Marke“. Porsche ist seit 2012 Premiumpartner des Deutschen Tennis Bundes (DTB) und engagiert sich mit dem Porsche Talent Team sowie dem Porsche Junior Team in der Nachwuchsförderung.