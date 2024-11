Positiv! Iga Swiatek musste Dopingsperre absitzen!

Iga Swiatek wurde positiv auf die Substanz Trimetazidin getestet und musste eine Sperre absitzen. Das gab die Polin über die sozialen Netzwerke bekannt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.11.2024, 15:57 Uhr

Iga Swiatek musste im Herbst eine Dopingsperre absitzen.

Iga Swiatek musste auf Grund einer positiven Dopingprobe vom 12. August eine Sperre absitzen und fehlte daher bei insgesamt drei Turnieren im Herbst. Von der Sperre hat die Weltranglistenzweite aktuell laut der International Tennis Integrity Agency (ITIA) noch acht Tage offen.

Die Polin wurde positiv auf Trimetazidin getestet. Das Medikament wird in Deutschland vor allem bei Herzerkrankungen eingesetzt. Swiatek verwendete nach eigener Aussage ein kontaminiertes Medikament (Melatonin), das sie laut Aussage der ITIA auf Grund von Schlafstörungen eingenommen hat.

Kein Preisgeld für Swiatek in Cincinnati

Nach der positiven Testung wurde Iga Swiatek ab dem 22. September vorläufig für drei Wochen vom Spielbetrieb suspendiert. Der Zeitraum wird der einmonatigen Sperre angerechnet. Auch das Preisgeld bei den Cincinnati Open, dem nach dem positiven Test folgendem Turnier, musste Swiatek zurückzahlen.

Die Polin akzeptierte die Sperre und verzichtete so zwangläufig auf die Teilnahme bei den Turnieren in Seoul, sowie den 1000er-Events in Peking und Wuhan. Die Sperre endet nun endgültig am 04. Dezember.

Damit hat die Tennisszene nach Jannik Sinner einen weiteren prominenten Dopingfall zum Ende des Jahres. Sinner muss sich nach einem positiven Test auf die Substanz Clostebol vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS verantworten, nachdem der Südtiroler zunächst straffrei davon gekommen ist.