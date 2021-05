Pullis, Schläger, Schuhe: Roger Federer versteigert legendäre Memorabilia

Fans von Roger Federer sollten sich für die Zeit ab 23. Juni 2021 etwas Kleingeld beiseite legen. Denn dann kommen legendäre Outfits, Schläger, Schuhe und Co. des Maestros unter den Hammer.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 11:07 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Roger Federer

20 Stücke von den 20 Grand-Slam-Turniersiegen werden ab dem 23. Juni 2021 über das britische Auktionshaus Christie's versteigert. Unter anderem...

Shirt und Schuhe von seinem Wimbledon-Sieg 2005 (geschätzter Wert: 15.000 bis 25.000 britische Pfund)

Outfit und Racket vom Wimbledon-Sieg 2007 (30.000 - 50.000 britische Pfund)

Outfit und Schläger vom French-Open-Sieg 2009 (50.000 - 70.000 britische Pfund)

Strickjacke und Schläger vom Wimbledon-Sieg 2012 (40.000 - 60.000 britische Pfund)

Outfit, Tasche und Schläger vom Wimbledon-Sieg 2017 (30.000 - 50.000 britische Pfund)

Die Auktionen laufen vom 23. Juni bis zum 13./14. Juli 2021, die Erlöse gehen an die Roger Federer Foundation.

Federers Frau Mirka sei bei der Auswahl der Erinnerungsstücke feder(er)führend gewesen, so die Aargauer Zeitung.

Gael Monfils holt sich persönliche Federer-Erinnerung ab

Federer versteigert Erinnerungsstücke ab 100 Pfund

Das Beste: Neben den "großen Stücken" in London könnt ihr online auch bei 300 erschwinglicheren Federer-Andenken mitbieten, die Einstiegspreise für Schweißbänder, Schuhe und Socken sollen bei 100 Pfund liegen. Es sei der ausdrückliche Wunsch Federers gewesen, dass eben auch Andenken ersteigert werden könnten, die für den Normalo-Fan erschwinglich sind.

Federer hatte vor einiger Zeit bereits erzählt, dass er viele Rackets aus seiner Karriere behalten habe - zum leichten Unmut von Mirka. Er habe diese aber immer schon für seine Charity im Hinterkopf gehabt.

Federer steht nach seiner langen Verletzungspause mittlerweile auch wieder auf dem Platz: Nach seinem Comeback in Genf (Aus im ersten Match) bereitet er sich aktuell auf die French Open vor. Die großen Ziele folgen jedoch im Sommer mit Wimbledon, den Olympischen Spielen in Tokio sowie bei den US Open. Hier will der Maestro wieder bei 100 Prozent sein - und um die Titel mitspielen. Und vermutlich einige weitere Memorabilia für zukünftige Auktionen zurücklegen.

Hier geht's zur offiziellen Auktionsseite von Christie's