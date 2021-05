Ding-Dong! Roger Federer schießt Gael Monfils ab

Roger Federer bastelt in Genf weiterhin an seinem Comeback - seine Treffsicherheit indes hat er im Anschluss bewiesen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.05.2021, 20:25 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Roger Federer steht trotz seines frühen Ausscheidens weiterhin in Genf auf dem Platz. Mehrere Videos haben in den vergangenen Tagen bereits die Runde gemacht, die den Schweizer beim Training zeigten. Der Partner heute: kein Geringerer als der gute alte Gael Monfils.

Inwieweit dieser seinen Einsatz schon bereut hat, ist noch nicht bekannt. Gänzlich happy wird er aber nach Trainingsende nicht gewesen sein. Zum einen, weil anzunehmen ist, dass Federer das Trainingsmatch für sich entschieden hat. Zum anderen, weil Federer sich bei der mutmaßlichen Belohnung für seinen vermutlichen Sieg ziemlich treffsicher zeigte: Federer durfte Monfils abschießen - und traf nach zwei äußerst missglückten Versuchen dann aber so richtig...

Was Monfils' Verlobte Elina Svitolina lachend mit den Worten "Versucht das ja nicht zu Hause" kommentierte. Ob die eventuelle Familienplanung von Monfils und Svitolina damit auf dem Prüfstein steht? Wir wollen es nicht hoffen.

Federer jedenfalls entschuldigte sich kurz später auch offiziell via Twitter. Er sei etwas aus dem Rhytmus, so seine Nachricht an Monfils. "Wir versuchen das in ein paar Wochen noch mal." Offen ist, ob sich Monfils darauf einlassen will.

Federer: Nächster Auftritt in Paris

Immerhin hatte Monfils aus sportlicher Sicht in den vergangenen Tagen wieder einen Grund zum Jubeln: Erstmals seit Februar 2020 gewann er wieder ein Match bei seinem Auftaktsieg in Genf, auch wenn danach wieder Schluss war und der Franzose nach wie vor etwas ratlos wirkt.

Federer indes hatte bereits sein erstes Spiel verloren. Gegen Pablo Andujar hatte der Maestro bereits mit 4:6, 6:4 und 4:2 geführt, dann aber tatsächlich den Rhythmus verloren und kein Spiel mehr geholt.

Als Nächstes steht für Federer das Grand-Slam-Turnier in Roland Garros auf dem Plan, bevor er in der Rasensaison wieder bei vollen Kräften sein will.