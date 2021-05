ATP Lyon: Gael Monfils feiert ersten Sieg seit Februar 2020

Gael Monfils hat endlich wieder ein Match gewonnen. Beim Heimturnier in Lyon siegte der Franzose gegen Thiago Seyboth Wild mit 7:5, 6:4.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.05.2021, 19:54 Uhr

© Getty Images Gael Monfils

Monfils feierte mit dem Auftaktsieg beim ATP-250er-Turnier seinen ersten Matchgewinn seit über einem Jahr: Zuletzt war er Ende Februar 2020 in Dubai bis ins Halbfinale gekommen, dort hatte er gegen Novak Djokovic verloren. Nach Wiederaufnahme der Tour lief es für "La Monf" überhaupt nicht mehr: Sieben Spiele lieferte er ab, sieben Niederlagen setzte es. Nach seiner Erstrundenniederlage bei den Australian Open gegen Emil Ruusuvuori zeigte sich Monfils in der Pressekonferenz verzweifelt.

Die Niederlagenserie kam umso überraschender, als dass Monfils vor der Corona-Pause einen tollen Lauf hingelegt und hintereinander die Turniere in Montpellier und Rotterdam für sich entschieden hatte - und weitersiegte bis zum Djokovic-Match in Dubai. Zwölf Spiele hatte er bis dahin am Stück gewonnen.

Seit Ende der vergangenen Saison arbeitet der Weltranglisten-14. mit Günter Bresnik zusammen. Der lobte ihn als "angenehmen Zeitgenossen", sah aber auch einige Fragezeichen um eine langfristige Zusammenarbeit.

In Lyon verwertete der 34-Jährige seinen Matchball via Ass zum erleichternden Sieg. In Runde 2 trifft er auf Yoshihito Nishioka (ATP-Nr. 60).

Dominic Thiem erst am Donnerstag im Einsatz

Neben Monfils haben in Lyon unter anderem Italiens Shootingstar Lorenzo Musetti, Karen Khachanov und Richard Gasquet ihr Auftaktspiel gewonnen. Musetti setzte sich hierbei gegen den an sieben notierten Felix Auger-Aliassime mit 7:6 (3), 3:6, 7:5 durch.

Ausgeschieden ist indes Monfils' Landsmann Jo-Wilfried Tsonga. Er unterlag Tommy Paul mit 3:6, 3:6. Tsonga, nur noch Weltranglisten-72., hat in diesem Jahr bei nunmehr fünf Turnierauftritten nur ein Match für sich entschieden.

Das Spiel zwischen Aslan Karatsev und Jannik Sinner wurde wegen Regens auf Mittwoch vertagt.

Dominic Thiem ist in Lyon auch am Start und topgesetzt. Er greift erst am Donnerstag ein, Gegner dann ist Cameron Norrie.

