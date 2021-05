ATP Lyon: Dominic Thiem trifft zum Auftakt auf Cameron Norrie

Dominic Thiem trifft beim ATP-250er-Turnier in Lyon auf den Briten Cameron Norrie. Das Match wird am Mittwoch oder Donnerstag stattfinden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.05.2021, 18:33 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Zwei Turniere auf Sand hat Dominic Thiem nach seiner schöpferischen Pause nun in den Knochen, mit gemischten Ergebnissen. In Madrid gewann er drei Matches, bevor er im Halbfinale gegen Alexander Zverev verlor. In Rom war im Achtelfinale gegen Lorenzo Sonego Schluss, mit 5:7 im Tiebreak des dritten Satzes denkbar knapp.

Die Folge: Thiem wird auch in Lyon antreten, um weitere Matchpraxis vorm Grand-Slam-Turnier in Paris zu sammeln, und der erste Gegner steht nun fest: Cameron Norrie, der gegen Corentin Moutet mit 7:5, 6:3 siegte. Thiem hat ein Freilos in Runde 1.

An den Leftie Norrie, aktuell Weltranglisten-49., hat Thiem gute Erinnerungen: Die bislang einzige Partie der beiden gewann er 2018 in Acapulco (auf Hartplatz), mit 6:3, 5:7 und 7:5 war's allerdings denkbar knapp.

Thiem-Gegner Norrie: In Estoril im Finale

Und ein Selbstläufer wird es wohl auch in Lyon nicht werden, denn Norrie hatte zuletzt gute Ergebnisse vorzuweisen: In Barcelona kam er bis ins Viertelfinale (Niederlage gegen Rafael Nadal), in Estoril sogar bis ins Endspiel, dort unterlag er Albert Ramos. In Rom überstand Norrie die Qualifikation und kam im Hauptfeld bis in Runde 2.

Thiem ist in Lyon topgesetzt, vor Stefanos Tsitsipas. Der Grieche ist ebenfalls via Wildcard am Start.

