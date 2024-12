Qualifiers: DTB-Team auswärts in Israel

Die Auslosung der Davis-Cup-Qualifiers hat für die deutsche Mannschaft im Februar ein Auswärtsspiel in Israel beschert.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.12.2024, 17:47 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Das erfolgreiche Halbfinal-Team des DTB beim Davis-Cup-Final-8 in Malaga 2024.

Im Hauptquartier des internationalen Tennis-Weltverbands ITF wurde die Runde der Qualifiers für den Davis Cup 2025 ausgelost, die entweder vom 31.01. bis 01.02.2025 oder vom 01.02. bis 02.02.2025 ausgetragen wird. Diese Entscheidung liegt ebenso wie die Auswahl des Spielorts und des Bodenbelags bei der ausrichtenden Mannschaft.

Zu Beginn der Auslosung wurde verkündet, dass das Final-8-Turnier bis 2027 im italienischen Bari ausgetragen wird und das Team der Azzurri somit fix dafür qualifiziert ist. Zusätzlich erhält mit den Niederlanden der diesjährige Finalist ein Freilos für die erste Runde und wird erst bei der zweiten Heim-Auswärtsbegegnung im September in den Wettbewerb eingreifen.

Für das gesetzte deutsche Team wurde der Gegner Israel ausgelost, der aufgrund des letztmaligen Antretens in Deutschland diesmal das Heimrecht genießen wird. Sportlich sollte diese Aufgabe dem Teamchef Michael Kohlmann keine größeren Sorgenfalten bereiten. Der bestplatzierte israelische Einzelspieler ist aktuell Yshai Oliel (ATP-Nr. 487) vor Orel Kimhi (ATP-Nr. 510) und Daniel Cukierman (ATP-Nr. 525).

Die Startberechtigung für die Davis-Cup-Qualifiers 2025 erspielte sich das deutsche Team bereits mit dem Erreichen der Gruppenphase bei den diesjährigen Davis-Cup-Finals. Dort belegte das Team um Teamkapitän Michael Kohlmann in China hinter den USA den zweiten Platz zum Einzug in das Final-8-Turnier in Malaga, wo sich die deutsche Auswahl nach dem Viertelfinalerfolg gegen Kanada den Niederländern in der Runde der letzten Vier mit 0:2 geschlagen geben musste.

Gegen Israel gehen wir als klarer Favorit in die Qualifikationsrunde. Unser klares Ziel ist es, uns da mit einem Sieg für die nächste Davis Cup Runde zu qualifizieren. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt abwarten, wo wir spielen werden“, kommentierte Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann das Los.



Deutschland und Israel standen sich im Davis Cup bislang drei Mal gegenüber. Das DTB-Team führt die Bilanz mit 3:0 Siegen an. Die bislang letzte Begegnung fand 2004 in Aachen statt. Damals siegte die deutsche Mannschaft mit 5:0. Im aktuellen Davis Cup Nationenranking belegt Deutschland Platz fünf, Israel ist auf Position 28 zu finden.

Die Übersicht der ausgelosten Partien für die erste Runde der Davis-Cup-Qualifiers:

Norwegen-Argentinien

Schweden-Australien

Belgien-Chile

Kanada-Ungarn

Österreich-Finnland

Israel-Deutschland

Japan-Großbritannien

Taiwan-USA

Tschechien-Südkorea

Dänemark-Serbien

Schweiz-Spanien

Kroatien-Slowakei

Frankreich-Brasilien