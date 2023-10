Qualifikant Marterer lässt in Antwerpen aufhorchen

Maximilian Marterer hat mit einem blitzsauberen 6:3, 6:4 gegen Richard Gasquet beim Turnier in Antwerpen die nächste Runde erreicht. Und in dieser Form ist dem Deutschen in Belgien noch so einiges zuzutrauen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2023, 21:11 Uhr

© Getty Images

Besonders beeindruckend war beim Sieg von Marterer die Konsequenz, mit der der gebürtige Nürnberger sein Spiel durchzog. Er ließ über die gesamte Spielzeit den Franzosen, in Antwerpen an Position 7 gesetzt, nicht ins Match kommen. Vor allem mit seiner Vorhand dominierte Marterer, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hat, das Spiel. Im ersten Satz zog der Deutsche schnell auf 5:2 davon und - zugegeben - da spielte Gasquet freilich auch nicht sein bestes Tennis. Mit einem starken Aufschlagsspiel holte sich Marterer dann den ersten Durchgang mit 6:3.

Im zweiten wollte es Gasquet aber dann noch einmal wissen und stemmte sich gegen die Niederlage. Doch das Muster blieb dennoch gleich. Wenn Marterer mit seinem Aufschlag und seiner Vorhand das Kommando übernahm, war das Spiel schlicht zu schnell für den 37-Jährigen Franzosen. Stilecht beendete der Deutsche dieses hervorragende Spiel von seiner Seite dann auch mit einem Ass. Zum 6:3 und 6:4 für den Deutschen.

In dieser Form muss auch die nächste Runde noch lange nicht das Ende des Aufenthalts von Maximilian Marterer in Antwerpen sein.

