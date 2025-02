Raducanus Trainer: Stalker folgte ihr "nach Singapur, Abu Dhabi, Doha und Dubai“

Nachdem die Polizei in Dubai den verdächtigen Mann festgenommen hat, der Emma Raducanu beim WTA-Turnier in Katar bedrängt hatte, gab nun der Coach der Britin Auskunft über den Vorfall. Der "Stalker" ist offenbar nicht erst diese Woche auffällig geworden.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 22.02.2025, 06:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Emma Raducanu musste in Dubai unangenehme Erfahrungen machen

Raducanus Coach Roman Kelecic berichtete dem kroatischen Medium "Net", dass der festgenommene Mann Raducanu seit fast einem Monat gefolgt war: „Dieser Mann folgte ihr in Singapur, Abu Dhabi, wo ich mit ihr war, dann in Doha und schließlich in Dubai, wo er uns auffiel. Anfangs dachten wir, es sei ein Fan, denn Emma ist ein echter Tennisstar mit sehr vielen Anhängern. Bis zu dem Punkt, an dem er sich ihr physisch näherte und begann, Selfies zu machen und sie anschließend zu umarmen.“

Am Montag sei die Britin schließlich von dem Mann angesprochen worden, während sie allein und ohne ihr Team um sich herum gewesen sei. „Das war der einzige Moment im Monat, in dem der Bodyguard und ich nicht bei ihr waren. Dieser Mann erfasste die Situation und suchte den besten Moment, um sich ihr zu nähern. Er hatte eine Strategie und es war erschreckend. Er hatte alles durchdacht, alles geplant. Wir meldeten diesen Vorfall am Abend und am Morgen ihres Matches“, so Kelecic.

“Er ist hier, er ist hier”

Als der Mann schließlich auch bei Raducanus Zweitrunden-Match gegen Karolina Muchova (6:7, 4:6) in einer der vorderen Reihe saß, habe es die Britin verständlicherweise mit der Angst zu tun bekommen: "Im ersten Spiel werden zwei Punkte gespielt und Emma zeigt uns etwas. Wir wussten nicht, worum es ging. Sie verliert das erste Spiel, rennt zu uns und schreit ‚Er ist hier, er ist hier.‘ Für mich war in diesem Moment Emmas Sicherheit wichtiger als das Ergebnis. Nach dem Spiel brach sie in Tränen aus“, schildert der Coach die Situation. Auf den TV-Bildern war zu erkennen, dass Muchova und die Schiedsrichterin versuchten, die 22-Jährige zu trösten und offensichtlich auch zu beruhigen.

Am Freitag wurde dann bekannt, dass die Polizei in Dubai den Mann, der Raducanu bedrängt hatte, festgenommen hat. Zudem wurde dieser von allen WTA-Events ausgeschlossen, "bis eine Gefährdungsbeurteilung" vorliege. Schon im Jahr 2022 war ein (anderer) Mann wegen Stalkings von Raducanu zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden.