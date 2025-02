Auf Raducanu "fixiert": Polizei nimmt "Tourist" in Dubai fest

Die Polizei in Dubai hat den Mann festgenommen, der Tennisspielerin Emma Raducanu beim WTA-Turnier in der Millionenstadt bedrängt hatte.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.02.2025, 23:06 Uhr

© Getty Images Im Belästigungsfall um Emma Raducanu gibt es neue Entwicklungen.

Nach Raducanus "Beschwerde" sei "ein Tourist" in Gewahrsam genommen worden, "der sich ihr näherte, ihr eine Nachricht hinterließ, sie fotografierte und sich so verhielt, dass sie in Bedrängnis geriet", hieß es in der Polizeimitteilung.

Die Britin Raducanu, US-Open-Siegerin von 2021, war in ihrer Zweitrundenpartie am Dienstag gegen die Tschechin Karolina Muchova (6:7, 4:6) in Tränen ausgebrochen und hatte sich kurz hinter dem Schiedsrichterstuhl versteckt. Muchova tröstete die 22-Jährige.

Auf der Tribüne saß zu Beginn des Matches in den vorderen Reihen ein Mann, der zuvor in einem öffentlichen Bereich der Anlage auf Raducanu zugegangen war, ihr einen Brief überreicht und ein Foto gemacht hatte. Raducanu informierte die Turnierverantwortlichen über die Anwesenheit des Mannes, der anschließend weggeführt wurde.

Die Polizei bestätigte, dass der Mann eine "formelle Verpflichtung" unterzeichnet habe, sich von Raducanu fernzuhalten, obwohl die Britin ihre Anzeige fallen ließ. Die Profiorganisation WTA hatte von einem "fixierten Verhalten" gegenüber Raducanu gesprochen und erklärt, der Mann werde von allen WTA-Events ausgeschlossen, "bis eine Gefährdungsbeurteilung" vorliege.

Im Jahr 2022 war ein Mann wegen Stalkings von Raducanu zu gemeinnütziger, unbezahlter Arbeit verurteilt worden, zudem erhielt er ein fünfjähriges Kontaktverbot.