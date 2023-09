Rafael Nadal - 2024 vielleicht doch nicht als Abschiedssaison?

Rafael Nadal hat in einem TV-Interview ein Update über seinen aktuellen Gesundheits- und Trainingszustand gegeben. Und dabei sogar eine Verlängerung seiner Karriere in Aussicht gestellt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2023, 08:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal am Sonntag beim Spiel von Real Madrid gegen Real Sociedad in Madrid

Am Sonntag hat sich Rafael Nadal dort gezeigt, wo er sich eigenen Angaben nach irgendwann in vielleicht nicht allzuferner Zukunft regelmäßig sehen würde: in der Präsidenten-Box im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid. Allerdings nicht als Gast wie beim Match zwischen seinem Lieblingsverein Real Madrid und Real Sociedad, sondern als Präsident des Rekordsiegers der Champions League.

Bis dahin könnte es allerdings noch ein paar Monde dauern. Denn zum füllt ja gerade Florentino Perez die Rolle des Real-Präsidenten aus. Zum anderen möchte Nadal aber auch sportlich noch etwas bewegen. Spekulationen darüber, ob der spanische Großmeister vielleicht schon zur Endrunde des Davis Cups in Málaga zurückkommen wird, haben sich duch das klägliche Ausscheiden der Truppe von David Ferrer in der Zwischenrunde in Valencia erledigt. Also wird es wohl doch der Beginn der Saison 2024 werden, wenn Nadal erstmals nach seinem Aus bei den Australian Open gegen Mackenzie McDonald Anfang dieses Jahres zum Schläger greift.

Und der eigentliche Plan war ja: für ein allerletztes Hurrah. ganz so definitiv klang Nadal nun in einem Interview mit Movistar Plus aber nicht mehr. "Wenn ich Euch sagen würde, dass 2024 mein letztes jahr wird ... wer weiß das schon? Was ist, wenn sich mein Körper plötzlich erholt, und ich mich stark un voller Energie fühle? Sobald ich die Antwort weiß, werde ich diese auch teilen. Ich lebe von Tag zu Tag", so der 23-malige Grand-Slam-Champion.

Und weiter: "Ich hoffe darauf, dass ich in etwa zweieinhalb Monaten, so um Mitte November herum, Klarheit haben werde, wo ich stehe, und wie sich die Verletzung verbessert. Im Moment erhole ich mich gerade noch. Ich trainiere 40 Minuten pro Tag, drei Mal in der Woche. Und ich arbeite viel im Fitnessraum."