Rafael Nadal - Bereit für die Australian Open?

Rafael Nadals Teilnahme an den Australian Open 2022 dürfte offenbar nichts im Wege stehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.11.2021, 22:15 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal dürfte in Melbourne spielen

Sein bis dato letztes Spiel auf der Tour bestritt Rafael Nadal Anfang August beim ATP-500-Event in Washington, wo er Lloyd Harris im Achtelfinale in drei Sätzen unterlag. Danach setzte er aufgrund von Fußproblemen einen Schlussstrich unter die laufende Spielzeit. Der Spanier dürfte aber pünktlich zu Beginn der Saison 2022 wieder voll einsatzfähig sein.

Denn wie sein Onkel und langjähriger Trainer Toni Nadal am Rande einer Veranstaltung in Portugal bekanntgab, läuft die Vorbereitung für die nächste Spielzeit auf Hochtouren. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger trainiere gut und dürfte bei den Australian Open zu 100 Prozent fit sein, so der 60-Jährige.

Nadal hatte Mitte Oktober den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen und wird bei einem Exhibition-Turnier in Abu Dhabi am 17. Dezember sein Comeback feiern. In den Vereinigten Arabischen Emiraten bekommt er es zunächst mit Andy Murray oder Dominic Thiem zu tun - und ein Monat später möchte der 35-Jährige bei den Australian Open eine offene Rechnung begleichen.

Zwar triumphierte Nadal 2009 in Melbourne, danach plagten ihn beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres aber immer wieder Verletzungen: 2010, 2011, 2014, 2018 und auch 2021 konnte der Spanier physisch nicht aus dem Vollen schöpfen