Rafael Nadal: Brisbane als Testlauf für die Australian Open?

Die Zeichen verdichten sich, dass Rafael Nadal Anfang kommenden Jahres sein Comeback auf der ATP-Tour gibt. Die Frage ist allerdings, ob sich der spanische Großmeister gleich auch ein Major antut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.11.2023, 13:42 Uhr

© Getty Images Bilder wie dieses von den Australian Open 2023 will rafael Nadal nicht mehr kreieren

Wenn eine der größten Legenden des Tennissports nach elendslanger Auszeit seine Rückkehr in den globalen Zirkus vorbereitet (und darüber hinaus gerade ganz wenig aktives Tennis stattfindet), dann geht es auch darum, wer seine Wasserstandsmeldungen am schnellsten unter die Leute bringt. Rafael Nadal jedenfalls hat in den letzten Tagen sein Training intensiviert, soviel scheinen in den sozialen Medien geteilte Bilder zu belegen. Nadal, der seit den Australian Open Anfang 2023 kein Turnier mehr bestritten hat, soll dabei auch schon ein paar Punkte gespielt haben.

Wie viel sind diese Informationen aber in spanischen Pesos wert?

Nun: Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia, hat ja schon vor ein paar Wochen mit der ihm eigenen Bescheidenheit und Zurückhaltung in die Welt hinaus posaunt, dass Nadal aber so was von fix am ersten Major 2024 teilnehmen wird. Die Legende höchstselbst ließ daraufhin lediglich ausrichten, dass ihn dieses Vertrauen ehre. Entscheidung über den Zeitpunkt des Wiedereinstiegs sei aber noch keine gefallen.

Aktuell traut sich wieder ein spanischer Journalist aus der Deckung. Und zwar mit der Nachricht, dass Rafael Nadal in ein paar Wochen tatsächlich nach Australien reisen und dort zunächst einmal an einem ATP-Tour-250-Turnier teilnehmen wird. Brisbane soll hier in der näheren Auswahl sein. Erst danach wolle der Großmeister entscheiden, ob er sich auch den Best-of-Five-Eskapaden in Melbourne stellt. Was insofern nachvollziehbar wäre, als dass Rafael Nadal ja nicht an den Australian Open teilnimmt, damit die Veranstalter das 128er-Raster auch vollbekommen. Sondern um den den Titel zu holen. Wie zuletzt 2022. Auch da war Nadal nach einer längeren Verletzungspause auf die Tour zurückgekehrt.