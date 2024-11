Rafael Nadal - die Meilensteine seiner Karriere

Rafael Nadal hat das Tennis nachhaltig geprägt. Der Sport-Informations-Dienst (SID) blickt auf denkwürdige Partien einer einzigartigen Laufbahn zurück.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.11.2024, 06:59 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal geht mit einer unglaublichen Karriere-Bilanz in Rente

11. September 2001: Nadal - Guillermo Platel 6:2, 5:7, 2:6

Die Welt blickt an jenem 11. September freilich auf das Grauen in New York und nicht auf ein spanisches Tennistalent. Nadal selbst erinnert sich später genau an sein erstes Profi-Match, das er als 15-Jähriger beim Future-Turnier in Brezo de Osuna in der Nähe des Flughafens von Madrid bestreitet: "Ich habe verloren - nachdem ich 13 Matchbälle abgewehrt habe." Die Spur von Landsmann Platel verliert sich danach in der Tennis-Geschichte.

29. April 2002: Nadal - Ramon Delgado 6:4, 6:4

In seiner mallorquinischen Heimat debütiert Nadal, immer noch 15, auf der ATP-Tour und schlägt Delgado, die Nummer 81 der Welt aus den Niederlanden. Ein Meilenstein - auch wenn eine Runde später gegen den Belgier Oliver Rochus Endstation ist.

17. April 2003: Nadal - Albert Costa 7:5, 6:3

Erstes Spiel gegen einen Top-10-Spieler, erster Sieg, erster Vorgeschmack auf das, was kommen wird: Beim Masters in Monte Carlo düpiert der 16 Jahre alte Nadal den Weltranglistensiebten Costa. Das Turnier wird er letztlich elfmal gewinnen.

23. Juni 2003: Nadal - Mario Ancic 6:3, 6:4, 4:6, 6:3

Sein erstes Grand-Slam-Match bestreitet Nadal nicht in Roland Garros, sondern auf Rasen: In Wimbledon schlägt er den Kroaten Ancic und danach den Briten Lee Childs, ehe Nadal in Runde drei klar scheitert - am Thailänder Paradorn Srichaphan.

18. Januar 2004: Nadal - Dominik Hrbaty 6:4, 2:6, 5:7

In Auckland erreicht der 17 Jahre alte Nadal sein erstes ATP-Finale, es endet in einer bitteren Niederlage gegen den ausgebufften Slowaken.

15. August 2004: Nadal - Jose Acasuso 6:3, 6:4

Im Seebad Sopot vor den Toren Danzigs gelingt Nadal der erste Turniersieg auf der ATP-Tour gegen den fünf Jahre älteren Argentinier.

5. Juni 2005: Nadal - Mariano Puerta 6:7, 6:3, 6:1, 7:5

2003 und 2004 hatte Nadal verletzt bei den French Open gefehlt, alle anderen Grand Slams bereits bestritten - nun endlich feiert er sein Debüt in Paris. In Runde eins hat ein Deutscher aus der zweiten Reihe das Vergnügen - Lars Burgsmüller verliert glatt. Danach marschiert Nadal durch das Turnier, schlägt im Halbfinale Roger Federer und im Finale den Argentinier Puerta. 14-mal wird Nadal letztlich die French Open gewinnen, es ist eine der ganz großen Liebesbeziehungen im Weltsport.

6. Juli 2008: Nadal - Roger Federer 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7

In einem der größten Matches der Tennis-Geschichte gewinnt Nadal seinen ersten Wimbledon-Titel, der beste Sandplatzspieler schlägt den besten Rasenspieler der Geschichte. Die pure Essenz dieses Sports, gebündelt in 4:48 Stunden.

29. Januar 2012: Nadal - Novak Djokovic 7:5, 4:6, 2:6, 7:6, 5:7

Der Klassiker der anderen großen Rivalität: Im Finale der Australian Open dreschen Nadal und Djokovic 5:53 Stunden lang infernalisch aufeinander ein. Um 1.37 Uhr morgens gewinnt der Serbe das längste Finale der Grand-Slam-Geschichte, das auch eines der besten bleiben wird.

29. Januar 2017: Nadal - Roger Federer 4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 3:6

Frei nach Sir Alex Ferguson: Tennis, bloody hell! Bei den Australian Open bestreiten Nadal und Federer ihr letztes gemeinsames Grand-Slam-Finale, es ist ein einziges Auf und Ab auf allerhöchstem Niveau, ein absolutes Traumspiel, ein Schwanengesang - elegante Kraft und kraftvolle Eleganz werden wohl nie mehr so wundervoll aufeinander treffen.

11. Oktober 2020: Nadal - Novak Djokovic 6:0, 6:2, 7:5

Im Finale der French Open des ersten Corona-Jahres spielt Nadal zwei Sätze lang Tennis vom anderen Planeten, vermöbelt einen schier fassungslosen Djokovic nach allen Regeln der Kunst. Der 34 Jahre alte Nadal ist eine seiner besten Versionen.

5. Juni 2022: Nadal - Casper Ruud 6:3, 6:3, 6:0

Zwei Tage nach seinem 36. Geburtstag dominiert Nadal noch einmal in einem French-Open-Finale. Was an diesem Juni-Datum noch niemand ahnt: Es ist eine Zäsur. Nie mehr wird Nadal ein Grand-Slam-Einzel in Roland Garros, nie mehr ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, nie mehr wirklich fit werden, nie mehr dieses Niveau erreichen. Es ist der Anfang vom Ende.

27. Mai 2024: Nadal - Alexander Zverev 3:6, 6:7, 3:6

Der ungesetzte Nadal kehrt nach fast anderthalb Jahren Grand-Slam-Pause auf die große Bühne zurück und erwischt bei den French Open eines der schwerstmöglichen Lose. In der ersten Runde seines Herzensturniers versucht er gegen Zverev alles. Nadal will, aber er kann nicht mehr. Der Kampf gegen den Körper, gegen das Alter - spätestens jetzt ist er aussichtslos. Rund zwei Monate später kehrt Nadal noch einmal nach Roland Garros zurück, auf seinen Court Philippe Chatrier. Doch auch bei Olympia ist er gegen Novak Djokovic chancenlos.

19. November 2024: Nadal - Botic van de Zandschulp 4:6, 4:6

Nadals große Karriere endet mit einer Niederlage in Malaga. Beim Davis-Cup-Duell mit dem Niederländer ist er nur noch teilweise konkurrenzfähig. Weil anschließend auch noch überraschend das spanische Doppel verliert, ist im Viertelfinale Schluss. Der perfekte Abschluss bleibt Nadal verwehrt, das Publikum liegt ihm trotzdem noch ein letztes Mal zu Füßen.