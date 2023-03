Rafael Nadal: Ein Hoffnungsschimmer in schweren Zeiten

Rafael Nadal verpasst die beiden ATP-Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami. Dennoch gibt es aus dem Lager des Spaniers auch erfreuliche Nachrichten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.03.2023, 21:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal trainiert bereits wieder auf Sand

Wenig überraschend wird Rafael Nadal wegen seiner Verletzung am Hüftbeuger nicht an den beiden ATP-Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami teilnehmen. "Ich werde meine US-Fans vermissen, aber ich hoffe, wir sehen uns später im Sommer wieder", schrieb der 22-fache Grand-Slam-Sieger am Dienstag in den sozialen Medien.

Nadal hatte sich die Verletzung in der zweiten Runde der Australian Open zugezogen und danach eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen kommuniziert. Die Absage für die beiden Turniere in Nordamerika war daher zu erwarten, wird voraussichtlich aber historische Folgen haben. Denn Nadal wird die Top Ten der Weltrangliste nach der Veranstaltung in Miami mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen. Erstmals seit dem 18. April 2005.

Nadal in Monte-Carlo ohne Freilos?

Somit wird Nadal bei einigen Turnieren in der ersten Runde nicht mehr in den Genuss eines Freiloses kommen. Erstmals könnte ihm dieses Schicksal bereits in Monte-Carlo, wo lediglich die acht topgesetzten Spieler einen Freifahrtschein in Runde eins haben, drohen. Immerhin stehen die Chancen gut, dass der ehemalige Weltranglistenerste im Fürstentum auf die Tour zurückkehren wird.

Denn Nadal trainiert - das zeigen Videos in den sozialen Medien - bereits wieder auf Asche. In Monte-Carlo könnte der 36-Jährige indes voll anschreiben, verpasste er das Event im Vorjahr doch aufgrund einer Rippenverletzung. Und mit einem Turniersieg würde der Mallorquiner dann auch umgehend wieder zu den zehn besten Tennisspielern der Welt zählen.