Rafael Nadal - Enttäuschung, Akzeptanz und Überwindung

Nach einem überragenden Saisonstart wird Rafael Nadal den Start der Sandplatzsaison verpassen. Wann der Spanier auf die Tour zurückkehren wird, ist noch offen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.03.2022, 11:09 Uhr

© Getty Images Wann kehrt Rafael Nadal auf die Tour zurück

Und wieder einmal macht ihm eine Verletzung zu schaffen: Wie so oft in seiner beeindruckenden Laufbahn muss Rafael Nadal eine unfreiwillige Pause einlegen. Der Australian-Open-Champion zog sich in Indian Wells eine Stressfraktur einer Rippe zu, vier bis sechs Wochen wird der 35-Jährige daher fehlen.

Für Nadal ist dieser Umstand doppelt bitter, da bereits am 10. April mit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo das erste große Highlight der kommenden Sandplatzsaison ansteht. Seine Teilnahme im Fürstentum sagte der Spanier mittlerweile ab, beim eine Woche später stattfindenden Event in Barcelona ist er hingegen noch auf der Entry List zu finden.

Dass Nadal bereits in der katalanischen Hauptstadt sein Comeback feiert, ist jedoch äußerst unwahrscheinlich. Wie sein Arzt Angel Ruiz-Cotorro spanischen Medien mitteilte, werde der 21-fache Grand-Slam-Sieger erst dann auf den Platz gehen, wenn die Rippe verheilt ist. Ansonsten könnte das Problem zurückkommen.

Da die Verletzung völlig unerwartet kam, geht Ruiz-Cotorro von drei Phasen in Nadals Gedankenwelt aus: Enttäuschung, Akzeptanz und Überwindung. Er sei davon überzeugt, dass Nadal sich schon in einigen Tagen besser fühlen werde. Vielleicht ja sogar so gut, dass es schon in Madrid (1. bis 8. März) mit einem Comeback klappt.