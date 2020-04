Rafael Nadal in Monte Carlo - Der zwölfte Titel muss warten

Im Monte Carlo Country Club wird erst 2021 wieder Wettkampftennis gespielt werden. Der Rekord von elf Turniersiegen von Rafael Nadal im Fürstentum wird noch viel, viel länger halten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2020, 08:52 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal mit der Siegertrophäe 2018

Man stelle sich vor, ein 16-jähriger Spieler wäre dieser Tage fast wie aus dem Nichts in Monte Carlo aufgetaucht und hätte dort den regierenden French-Open-Champion Rafael Nadal aus dem Wettbewerb geworfen. Genau so, wie es Nadal selbst bei seinem Debüt 2003 mit seinem Landsmann Albert Costa gemacht hat. Nun hat Costa niemals dieselbe Dominanz aus Asche ausgeübt wie Nadal - aber wer hat das schon? Dass ein Teenager einen Grand-Slam-Champion schlägt, war aber schon vor 17 Jahren ein großes Ausrufezeichen wert.

Dem Rafael Nadal allein in Monte Carlo elf weitere hat folgen lassen. In Form von Turniersiegen, den letzten 2018. Im vergangenen Jahr hatte sich Fabio Fognini erdreistet, den spanischen Großmeister im Halbfinale zu düpieren, davor war Nadal drei Mal in Folge als Champion abgereist.

Erst Novak Djokovic stoppt Rafael Nadal

Begonnen hat die Siegesserie des mittlerweile 33-Jährigen im Jahr 2005, als er im Endspiel Guillermo Coria in vier Sätzen besiegen konnte, ebenso wie im Jahr darauf Roger Federer. Danach wandte man sich auch in Monte Carlo dem Best-of-Three-Modus im Finale zu, Federer half dies 2007 und 2008 wenig. Der Schweizer erreichte im Fürstentum insgesamt vier Mal das Endspiel, zuletzt 2014 gegen Stan Wawrinka. Das große Erfolgserlebnis blieb für Federer allerdings aus.

Nadal dagegen blieb zwischen 2005 und 2013 unbesiegt. Erst Novak Djokovic beendete die Siegesserie des Mallorquiners, der das erste Masters-1000-Turnier des Tennisjahres auf Sand achtmal in Folge gewinnen konnte. Kein Wunder, dass die Matchbilanz mit 71 Siegen in 76 Partien beinahe unwirklich gut ist. Und mit elf Triumphen in Monte Carlo steht Rafael Nadal natürlich auch alleine auf weiter Flur: am nächsten kommen ihm mit jeweils drei Siegen Thomas Muster, Guillermo Vilas, Björn Borg und Ilie Nastase.

Hier die Titel von Rafael Nadal in Monte Carlo

Jahr Finalgegner Ergebnis 2018 Kei Nishikori 6:3, 6:2 2017 Albert Ramos-Vinolas 6:1, 6:3 2016 Gael Monfils 7:5, 5:7, 6:0 2012 Novak Djokovic 6:3, 6:1 2011 David Ferrer 6:4, 7:5 2010 Fernando Verdasco 6:0, 6:1 2009 Novak Djokovic 6:3, 2:6, 6:1 2008 Roger Federer 7:5, 7:5 2007 Roger Federer 6:4, 6:4 2006 Roger Federer 6:2, 6:7 (2), 6:3, 7:6 (5) 2005 Guillermo Coria 6:3, 6:1, 0:6, 7:5