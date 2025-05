Rafael Nadal nimmt Jannik Sinner in Schutz: "Zu 100 Prozent" unschuldig

Jannik Sinner wird in der kommenden Woche nach seiner Dopingsperre auf die Tour zurückkehren. Kurz vor seinem Comeback hat sich Rafael Nadal schützend vor den Weltranglistenersten gestellt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.05.2025, 10:10 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal glaubt den Worten von Jannik Sinner

Rafael Nadal (38) hat Jannik Sinner (23) in Bezug auf dessen dreimonatige Dopingsperre in Schutz genommen. "Ich glaube zu 100 Prozent, dass Jannik unschuldig ist. Ich denke überhaupt nicht, dass Jannik etwas tun wollte, was nicht erlaubt ist", sagte der Spanier bei CNN.

Sinner habe, so Nadal, auch keine Vorzugsbehandlung aufgrund seines Status als Nummer eins der Welt erhalten. "Ich glaube nicht, dass er anders behandelt wurde als eine andere Person", sagte der 22-malige Grand-Slam-Sieger: "Ich glaube wirklich an das Prozedere, ich habe 20 Jahre lang alle Tests mitgemacht, wie streng die Dinge bei jedem einzelnen Satz sind. Und ich glaube an den Prozess."

Sinner in wenigen Tagen wieder spielberechtigt

Sinner war im März 2024 zweimal positiv auf Clostebol getestet worden. Die zuständige International Tennis Integrity Agency (ITIA) akzeptierte Sinners Argumentation, dass das Steroid unabsichtlich bei einer Behandlung durch seinen Physiotherapeuten in seinen Körper gelangt sei.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) wollte den Fall zunächst vor dem Sportgerichtshof CAS prüfen lassen, ehe es im Februar zu einem Vergleich kam und Sinner für drei Monate gesperrt wurde. Ab dem 4. Mai ist der Italiener wieder spielberechtigt, beim Masters in Rom ab dem 7. Mai kehrt Sinner auf die Tour zurück.