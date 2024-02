Rafael Nadal schlägt ab, bevor er wieder aufschlägt

Rafael Nadal wird vor seinem Wiedereinstieg in den Tenniszirkus in Indian Wells noch bei einem Golfturnier abschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2024, 08:04 Uhr

© Instagram/fbaleargolf Rafael Nadal bei seiner bestenfalls zweitliebsten Sportart

In Doha kommende Woche wird Rafael Nadal fehlen, die Rückkehr in den Spielbetrieb ist für das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells avisiert. Mit dem Hinweis versehen, dass die Priorität darauf liegt, dass Nadal sich zu einhundert Prozent fit fühlt. Denn wirklich wichtig wird die Sandplatzsaison, in der der spanische Großmeister noch einmal richtig erfolgreich aufspielen möchte.

Was Rafael Nadal nicht davon abhält, an einem Amateur-Golfturnier auf den Balearen teilzunehmen. Und zwar vor dem Event in Indian Wells.

Die Begeisterung von Nadal für den Golfsport ist bekannt. Und damit steht er im Tenniszirkus nicht alleine da. So hat etwa Novak Djokovic im Vorfeld des Ryder Cups 2023 in Rom an einem Promiturnier teilgenommen.