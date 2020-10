Rafael Nadal setzt Saison in Paris-Bercy fort

Rafael Nadal wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy an den Start gehen. Das gab der Weltranglistenzweite am Dienstag bekannt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.10.2020, 20:03 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird in Paris-Bercy spielen

"Ich bin nicht sicher, ob ich ein weiteres Turnier in diesem Jahr spielen werde. Ich werde das in den nächsten Tagen entscheiden", hatte Rafael Nadal in der Pressekonferenz nach seinem 13. Triumph bei den French Open gesagt. Etwas mehr als eine Woche später hat sich der Mallorquiner nun entschieden: Er wird seine Saison fortsetzen.

Nadal wird beim Hallenturnier in Paris-Bercy auf die Tour zurückkehren. "Wir leben in schwierigen und anderen Zeiten. Vor acht Tagen kam ich aus Paris zurück und jetzt bereite ich mich auf mein nächstes Turnier vor: das Indoor-Event in Paris-Bercy", schrieb der 20-fache Grand-Slam-Sieger auf Instagram.

Damit dürfte auch feststehen, dass der 34-Jährige bei den ATP Finals in London an den Start gehen wird. Auf einen Auftritt beim ATP-500-Turnier in Wien verzichtet Nadal hingegen. Dennoch könnte der Iberer das Jahr noch als Weltranglistenerster abschließen. Dafür benötigt der Mallorquiner neben Ausrutschern Novak Djokovics zwei Turniersiege in Paris und London.

Dass diese alles andere als leicht zu realisieren werden, zeigt ein Blick in die Vergangenheit: Sowohl das Hallenevent in der französischen Hauptstadt als auch das Jahresabschlussfinale konnte der Weltranglistenzweite in seiner Karriere bislang noch nicht gewinnen. Zumindest in Paris stehen die Chance auf einen Turniersieg aber wohl so gut wie selten zuvor: Nach der Absage Djokovics wird Nadal beim letzten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres an Position eins gesetzt sein.