Rafael Nadal: Abschied in Paris? "Dazu war ich noch nicht bereit"

Rafael Nadal hat womöglich noch nicht fertig im Sommer. Denn der Spaß ist wieder da - die Frage ist, ob der Körper mitspielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.06.2024, 10:50 Uhr

“Ich habe das Gefühl, dass ich den Spaß am Spielen wiederfinde”, sagte Nadal in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Équipe. “Ich möchte mir selbst die Chance geben zu sehen, ob meine körperliche Verfassung auf diesem Niveau bleibt oder ob es nur ein vorübergehender Moment ist und es wieder anfängt, in die falsche Richtung zu gehen.”

Ein Rücktritt im Sommer oder zum Endes des Jahres scheint damit nicht sicher.

Er wolle sich die Zeit geben und schauen, wie er sich nach den Olympischen Spielen fühle, sagte Nadal. Dann werde man weitersehen.

Nadal über French Open 2025: “Wenn ich noch spiele, bin ich ja ohnehin da”

Diese Entwicklung hatte sich offenbar in Vorbereitung auf die French Open abgezeichntet. Denn dort hatte man eine Ehrung angedacht, und Nadal hatte dem zunächst zugestimmt, nach guten Trainingsleistungen aber zurückgezogen. “Im letzten Moment habe ich dann gesagt, ich will das nicht.”

Es hätte ihn geärgert, seinen sicheren Abschied zu feiern, im Wissen, dass er sich nicht so auf das Turnier habe vorbereiten können, wie er gewollt habe. (Nadal war immer wieder verletzt im Frühjahr und musste pausieren.)

“Es schadet ja niemandem, wenn man damit noch ein Jahr wartet”, erklärte er. “Wenn man die Verabschiedung macht, wenn ich zurückgetreten bin, komme ich als ehemaliger Spieler. Und wenn ich noch spiele, bin ich ja ohnehin da.”

Er habe eine Ehrung nicht gewollt, weil diese ihn quasi gezwungen hätte, nicht mehr in Paris zu spielen. “Und dazu war ich noch nicht bereit.”