Rafael Nadal und Iga Swiatek sind die ITF-Weltmeister

Der Tennis-Weltverband (ITF) hat Rafael Nadal und Iga Swiatek als die Weltmeister für das Jahr 2022 gekürt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2022, 16:51 Uhr

© Getty Images Rafel Nadal - zum fünften Mal Weltmeister der ITF

Eigentlich heißt es ja, dass die Gewinner der ATP bzw. der WTA Finals die inoffiziellen Tennis-Weltmeister sind. In diesem Jahr wären dies Novak Djokovic und Caroline Garcia. Der Tennis-Weltverband ruft alljährlich aber auch WeltmeisterInnen-Titel aus. Und dass dieser 2022 bei den Frauen an Iga Swiatek ging, sollte niemanden erstaunen. Die Polin führt souverän die WTA-Weltrangliste an, hat in der abgelaufenen Saison zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen und eine Siegesserie von 37 Matches in Folge hingelegt.

Da bleibt für die restlichen WTA-Cracks nicht viel anderes übrig, als artig zu gratulieren und applaudieren, zumal die Siegerin des ersten Majors des Jahres, Ashleigh Barty, längst in Tennis-Rente ist. Und Elena Rybakina nach ihrem Triumph in Wimbledon kaum einen Ball mehr getroffen hat.

Rafael Nadal gewinnt zum fünften Mal

Bei den Männern hätte man gute Argumente gegen Rafael Nadal (vielmehr: für einen seiner Konkurrenten) finden können. Aber noch bessere natürlich für den nunmehr 22-maligen Grand-Slam-Champion. Nadal begann die Saison mit einer 21-Match-Siegesserie, bevor ihn im Endspiel von Indian Wells eher eine angebrochene Rippe als Taylor Fritz stoppte. Nach dem neuerlichen Titel bei den French Open erreichte Nadal das Halbfinale in Wimbledon, konnte dann aber wegen einer Verletzung nicht antreten.

In der zweiten Hälfte der Spielzeit kam nicht mehr viel von der spanischen Legende, dessen fünfte Auszeichnung durch die ITF aber allemal gerechtfertigt ist.

„Als ich in den Preis im Jahr 2008 das erste Mal gewonnen habe, hätte ich nicht erwartet, dass ich 14 Jahre später noch immer auf so einem hohen Niveau spielen kann“, kommentierte Nadal seinen „Weltmeister-Titel“. „Es war wirklich etwas Besonderes, zum zweiten Mal die Australian Open zu gewinnen, ebenso wie in Roland Garros. Ich bin wirklich dankbar für die Unterstützung durch mein Team und die Fans weltweit.“