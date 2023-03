Rafael Nadal vor Rückkehr in Monte Carlo? "Möchte unbedingt spielen"

Rafael Nadal soll pünktlich zur europäischen Sandplatzsaison seine Rückkehr auf der ATP-Tour feiern. Das suggeriert zumindest der Turnierdirektor des ATP-Masters-1000-Events von Monte Carlo.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 09:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Rafael Nadal plant mit einem Start in Monte Carlo

Die vergangenen gut vierzehn Monate hätten für Rafael Nadal eine größere Achterbahnfahrt kaum sein können. Hatte der Spanier allen Widrigkeiten zum Trotz bei den Australian Open im Vorjahr noch sensationell den Titel gewonnen und Monate später bei seinem Grand Slam, den French Open, Major-Titel Nummer 22 gewinnen können, so setzte es für den Mallorquiner in der Folge eine Verletzungspause um die andere. Und daran sollte sich auch 2023 kaum etwas ändern.

Eine Verletzung, die das überraschende Zweitrundenaus gegen einen stark aufspielenden Mackenzie McDonald schließlich besiegeln sollte, macht Nadal seither zu schaffen. Acapulco, Indian Wells, Miami - die ersten ganz großen Saisonhighlights, sie gingen allesamt ohne Beisein des Spaniers über die Bühne. Während beim Sunshine Double also um in Summe 2000 Weltranglistenpunkte gekämpft wird, rackert der 36-Jährige an seinem neuerlichen Comeback auf die ATP-Tour.

Nadal - Seriensieger in Monte Carlo

Läuft alles nach Plan, dann sollte dieses beim ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo über die Bühne gehen. Das zumindest suggeriert Turnierdirektor David Massey: "Rafa war der erste registrierte Spieler. Er möchte unbedingt beim Monte-Carlo-Master mitspielen und nutzt jede Gelegenheit, um an dem Turnier teilzunehmen, das er so sehr liebt", wird der Turnierdirektor in einer Aussendung zitiert. Das Event soll in gut drei Wochen vom 9. bis zum 16. April über die Bühne gehen.

Zuletzt zeigte sich der Spanier wieder vermehrt über die sozialen Medien beim Training - ein grundsätzlich gutes Zeichen für eine baldige Rückkehr des 22-fachen Grand-Slam-Champions. Mit Monte Carlo verbindet der Mallorquiner zudem nur positive Erinnerungen, in Summe konnte Nadal das Turnier im Fürstentum satte elf Mal für sich entscheiden. So oft wie kein anderer Spieler. 2023 wird es für den 36-Jährigen aber wohl primär darum gehen, einige Matches auf Wettkampfniveau in die Beine zu bekommen. Wenn Nadal denn an den Start geht.