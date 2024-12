Rebeka Masarova startet wieder für die Schweiz

Nach einem siebenjährigen Intermezzo für Spanien tritt Rebeka Masarova zur neuen Spielzeit wieder für ihr Geburtsland Schweiz an.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 16:17 Uhr

© Getty Images Nach siebenjährigem Start für Spanien tritt Rebeka Masarova ab 2025 wieder für die Schweiz an.

Als großes Nachwuchstalent weckte Rebeka Masarova bereits frühzeitig große Hoffnungen. Als Tochter eines Slowaken und einer Spanierin wurde die 25-jährige in Basel geboren und wurde schon seit jungen Jahren vom Schweizer Tennisverband gefördert. Große Erfolge stellten sich dabei schon in ihrer Zeit bei den Juniorinnen ein. Nach dem Erreichen des Halbfinals bei den Australian Open 2016 ließ sie den Triumph in Roland Garros folgen. Auch bei den Damen legte sie im gleichen Jahr einen fulminanten Start hin und erreichte in Gastaad bei ihrer ersten Teilnahme bei einem WTA-Turnier auf Anhieb die Runde der letzten Vier.

Nach angeblichen Differenzen mit Swiss Tennis wechselte die aktuelle Nr. 145 der Welt nach Spanien und startete mit Beginn der Saison 2018 für das Heimatland ihrer Mutter, das sie auch mehrfach im Billie-Jean-King-Cup repräsentierte. Doch zahlreiche Verletzungen ließen ihre weitere Karriere lange Zeit nicht richtig in Gang kommen.

Dank einer konstanten Spielzeit arbeitete sich Masarova wieder nach oben und macht in Sachen Verband nun die Rolle rückwärts. Zur neuen Saison wird sie wieder unter eidgenössischer Flagge starten. Nicht ausgeschlossen, dass die ehemalige Nr. 62 im WTA-Ranking die ehemals hohen Erwartungen in ihrem Geburtsland doch noch erfüllen kann.