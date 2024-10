tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Red Bull Bassline: Alexander Zverev kann seinen Titel verteidigen

5.300 Fans, 6 Spieler, 1 Gewinner: Alexander Zverev spielt in der Wiener Stadthalle groß auf und krönt sich mit beeindruckenden Schlägen zum zweiten Mal in Folge zum König von Red Bull BassLine.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.10.2024, 06:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Philipp Carl Riedl Alexander Zverev hat erneut beim Red Bull Bassline zugeschlagen

Wer am Freitag nicht in Halle D in der Wiener Stadthalle live mit von der Partie war, hat definitiv ein echtes Tennis-Highlight versäumt. Red Bull BassLine bricht mit vielen alten Regeln von traditionellen Turnieren und verpasst der Sportart so einen ganz neuen Anstrich. Und das kommt bei den Fans extrem gut an. Mit 5.300 Zuschauern war das Tie-Break-Turnier ausverkauft und sie bejubelten lautstark die internationalen Tennis-Stars – bei Lokalmatador Joel Schwärzler gefühlt sogar noch um ein paar Dezibel lauter! Beflügelt durch DJ Instyle feierten sie eine große Tennisparty – mit dem großen Star Alexander Zverev, der Nummer 3 der Tennis-Welt. Das Line-up für Red Bull BassLine 2024 rundeten Alexei Popyrin, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Kei Nishikori und der österreichische Tennis-Youngster Joel Schwärzler ab.



Red Bull BassLine rockte die Wiener Stadthalle



Die tausenden Tennis-Fans gingen voll mit und verwandelten die Halle D in der Wiener Stadthalle bei Red Bull BassLine in einen Hexenkessel. Die insgesamt sechs eingeladenen Spieler – darunter mit Joel Schwärzler auch Österreichs große Tennis-Hoffnung – matchten sich im kurzweiligen Tie-Break Format und musikalisch untermalt durch die Live-Beats von DJ Instyle um den Sieg. "Die Stimmung war super, die Zuschauer sind voll mitgegangen und wir Spieler hatten auch viel Spaß“, betonte sich Triumphator Alexander Zverev wenige Augenblicke nach seinem Finalsieg gegen Alexei Popyrin – und seiner erfolgreicher Titelverteidigung.



Nachdem Alexander Zverev den ersten Satz im Finale gewann, konterte der Australier Alexei Popyrin, holte sich den zweiten Satz und zog im dritten und entscheidenden Satz mit 4:1 davon. Doch Alexander Zverev packte in diesem Moment seine besten Aufschläge aus, servierte drei Asse in Serie und krönte sich damit zum zweiten Mal in Folge zum König von Red Bull BassLine. Mit diesem Triumph ist der Tennis-Star aus Deutschland bei der vierten Ausgabe des innovativen Tennis-Turniers der erste Spieler, der seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte.

Das Red Bull BassLine Lineup



Die Nummer 3 der Welt gegen zwei weitere Top-30-Spieler, mit Matteo Berrettini und Kei Nishikori zwei Athleten, die jeden Weltklasse-Spieler mit ihren Schlägen in Bedrängnis bringen können. Garniert wurde das Red Bull BassLine Lineup mit Local Hero Joel Schwärzler, der die Herzen der Fans auf seiner Seite hatte. Sie waren die Zuschauer-Magneten, die im Tie-Break Modus alles in die Waagschale warfen, um bei Red Bull BassLine in die nächste Runde einzuziehen und noch eine Runde länger die grandiose Stimmung in der Wiener Stadthalle zu genießen