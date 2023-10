Red Bull Bassline: Partystimmung und großes Tennis am Wiener Heumarkt

Red Bull Bassline wusste die Zuschauer bei der insgesamt vierten Ausgabe erneut zu begeistern. Auch die Protagonisten hatten am kurzweiligen Event sichtlich Spaß.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 19:03 Uhr

Alexander Zverev gewann die vierte Ausgabe von Red Bull Bassline

von Nikolaus Fink aus Wien

Nach 2021 und 2022 versammelte sich ein Teil der Weltelite auch in diesem Jahr wieder am Wiener Heumarkt, um bereits kurz vor dem Start der Erste Bank Open ein erstes Tennis-Highlight in der österreichischen Bundeshauptstadt zu zelebrieren. Und die 1.500 Zuschauer bei Red Bull Bassline kamen am Freitagabend voll auf ihre Kosten.

Red Bull Bassline bricht bewusst mit altbekannten Traditionen des Tennissports: Musik während der Ballwechsel, keine Schiedsrichter, kurzweiliges Tie-Break-Format, eine Knopfkamera im Outfit von Dominic Thiem. All diese Komponenten machten die ausverkaufte Show-Veranstaltung zu einem großen Erfolg.

Thiem: "Eine super Show"

"Die Zuschauer können voll involviert sein, müssen nicht leise sein, die Musik läuft die ganze Zeit. Ich glaube, dass es für alle Beteiligten eine super Show ist. Ich hoffe, dass so etwas vielleicht öfter stattfindet", zeigte sich Dominic Thiem von Red Bull Bassline begeistert.

Im Finale zog Thiem gegen Alexander Zverev mit 1:5, 0:5, 5:3 und 4:5 den Kürzeren. "Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, das ist ja die Hauptsache gewesen bei diesem Event hier", meinte der deutsche Olympiasieger, der sich am Heumarkt als großer Entertainer erwies. "Ich glaube, ich bin da vielleicht etwas entspannter als einige andere. Ich mag diese Partystimmung."

Zverev: "Ich freue mich auf die Woche"

Richtig ernst wird es für Zverev und Co. dann ab Montag. Für den gebürtigen Hamburger geht es noch um die Qualifikation für die ATP Finals in Turin. "Ich freue mich auf die Woche. Wir sind zurück in Europa, wir sind zurück in Wien. Eine Stadt, wo ich mich einfach wohlfühle und an die ich gute Erinnerungen habe", so Zverev, der Red Bull Bassline Potential für die Zukunft attestierte.

Trotz des großen Zuschauerspruchs ist allerdings auch festzuhalten, dass die ATP von Red Bull Bassline nur bedingt etwas lernen kann. Zu viel ist in sportlicher Hinsicht letztlich vom Faktor Glück abhängig, um ein derart kurzes Format auf der Tour zu implementieren. Hinsichtlich des Entertainment-Faktors können sich einige Veranstalter aber eine Scheibe abschneiden.

Die Ergebnisse von Red Bull Bassline im Überblick:

Rote Gruppe:

Dominic Thiem vs. Jurij Rodionov 5:2, 1:5, 5:4

Dominic Thiem vs. Andrey Rublev 5:2, 5:2

Andrey Rublev vs. Jurij Rodionov 5:3, 5:4

Blaue Gruppe:

Fabian Marozsan vs. Frances Tiafoe 5:0, 5:1

Alexander Zverev vs. Frances Tiafoe 5:4, 5:3

Alexander Zverev vs. Fabian Marozsan 5:3, 5:0

Finale:

Alexander Zverev vs. Dominic Thiem 5:1, 5:0, 3:5, 5:4