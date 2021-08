Reilly Opelka - Zu Halloween als Rafael Nadal verkleidet

Reilly Opelka hat am Rande des ATP-500-Events von Washington für ein kurioses Geständnis gesorgt. Der US-Amerikaner gab an, sich zu Halloween zweimal als sein großes Idol verkleidet zu haben. Und zwar als Rafael Nadal.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.08.2021, 10:50 Uhr

Reilly Opelka schlägt zur Stunde in Washington DC auf

Die Schar an Spielern auf der ATP-Tour, die es begrüßen, auf Sand einem gewissen Rafael Nadal gegenüberzustehen, dürfte wohl äußerst überschaubar sein. Ein Mann, den man rein aufgrund seines Spielstils keineswegs zu dieser Gruppe von Spielern zählen würde, ist der US-amerikanische Aufschlaghüne Reilly Opelka. Doch der 23-Jährige, er erfreute sich ob der Begegnung mit dem Mallorquiner in Rom diesen Jahres.

Schlicht und einfach deshalb, weil der Stier aus Manacor seit jeher das große Vorbild des 23-Jährigen sei, wie dieser am Rande des ATP-500-Events von Washington versicherte. "Allein die Tatsache, dass ich Rafa gegenüberstand, war schon großartig, er ist der Größte, und er hat auf seinem Platz gespielt. Er war immer mein Lieblingsspieler, als ich aufwuchs", erklärte Opelka in der amerikanischen Hauptstadt.

Opelka: "Respekt war groß"

Der Faible für den Sandplatzkönig, er zeigte zwischenzeitlich durchaus kuriose Auswüchse, wie Opelka beim ATP-500-Event offenbarte: "Ich habe mich an Halloween zweimal als er verkleidet, und gegen eine Legende wie ihn anzutreten, ist unglaublich. Er wollte rausgehen und gewinnen, aber der Respekt, den ich für ihn empfinde, war groß, ich glaube, das passiert uns allen. Wir sind damit aufgewachsen, diese Spieler zu vergöttern, aber eine andere Sache ist es, den Platz gegen sie zu betreten."

Dieser Respekt habe nun aber ein Ende, auf dem Platz stünde man sich schließlich konkurrierend gegeüber: "In diesen Fragen muss ein Schlussstrich gezogen werden. Ich habe den größten Respekt vor Rafa, er ist der Größte, er war mein Lieblingsspieler und wird es immer sein, aber an dem Tag, als wir spielten, ging ich auf den Platz und versuchte, ihn zu schlagen."

Nadal müht sich gegen Sock, scheitert an Lloyd

Zu einem Re-Match mit dem Spanier bereits in Washington wird es für den 23-Jährigen definitiv nicht kommen. Sowohl Opelka als auch Nadal - welcher bereits in Runde zwei gegen Jack Sock mächtig kämpfen musste - sind in der Nacht auf Freitag beim ATP-500-Event gescheitert.