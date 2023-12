Rekord für Cornet: 68. Grand-Slam-Teilnahme

Die Französin Alize Cornet wird dank einer Wildcard zum 19. Mal bei den Australien-Open aufschlagen und hält somit den WTA-Rekord für die meisten Grand-Slam-Teilnahmen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 12.12.2023, 19:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Die 33-jährige Französin feierte mit dem Einzug ins Viertelfinale bei den Australien Open im letzten Jahr ihren wohl größten Erfolg und bestätigte am Montag ihre erneute Teilnahme bei dem Grand-Slam. Somit wird sie zum 68. Mal bei einem Grand-Slam mitspielen und erneuert ihren Rekord bei für die mesiten Teilnahmen an einem Grand-Slam bei den Frauen.

Das erste Mal an einem Grand-Slam nahm die Französin im Jahr 2005 teil, wo sie in Roland Garros aufschlug und die erste Runde gewinnen konnte.

Wildcard für den 21-jährigen Arthur Cazaux

Neben der Wildcard für Cornet, erhält auch der junge Franzose Cazaux ein Ticket für die Teilnahme an den Australien Open. Der 21-jährige hat eine beeindruckende Saison gespielt und ihm gelang es, 251 Plätze die Weltrangsliste hochzuklettern, so dass er jetzt auf Rang 130 platziert ist. Er konnte dieses Jahr ein Challenger gewinnen und stand bei drei weiteren im Finale. Bei dem Challenger in Nottingham traf er im Finale auf Andy Murray und unterlag dem Grand-Slam-Gewinner 6:4 6:4.

Austausch der Wildcards: Gelegenheit oder unnötig?

Das Austsauschen der Wildcards sorgt nach wie vor für Dikussionen in der Tenniswelt. Bei dieser Vereinbarung vergeben die Grand-Slam-Nationen, bis auf Wimbledon, Wildcards an Spieler aus anderen Slam-Nationen, damit sie im Gegenzug auch Wildcards für ihre Spieler erhalten. Durch die Vergabe der zwei Wildcards an französiche Spieler werden bei dem Grand-Slam in Frankreich nun auch zwei Wildcards an australische Spieler vergeben werden. Ob dieser Austausch als völlig unnötig oder als Chance und Möglichkeit gesehen werden sollte, sei jedem selbst überlassen. Fest steht, dass Alize Cornet somit der Rekord der meisten Teilnahmen an einem Grand-Slam geglückt ist.