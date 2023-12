Wozniacki: „Australien ist etwas ganz Besonderes für mich“

Dank einer Wildcard wird die Dänin Caroline Wozniacki im Hauptfeld der Australian Open 2024 an den Start gehen. Voller Vorfreude zeigte sich die ehemalige Weltranglistenerste beim Podcast „The AO Show“ und erläutere ihre spezielle Beziehung zum Land Australien und ihre neugewonnene Stärke auf dem Platz.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 10.12.2023, 20:08 Uhr

© Getty Images In Australien steht das "richtige" Comeback für Caroline Wozniacki an.

Nach ihrem Comeback bei den US-Turnieren, wo Caroline Wozniacki inklusive der US Open insgesamt drei Turniere bestritt und eine Bilanz von vier Siegen bei drei Niederlagen vorweisen konnte, pausierte die 33-jährige für den Rest der Saison. Zeit, welche sie ausgiebig nutzte, um sich auf die Rückkehr in das Land vorzubereiten, das mit ihrer Karriere immer eng in Verbindung bleiben wird. Schließlich gelang der Dänin 2018 in Australien ihr bislang einziger Erfolg bei einem Major, zudem bestritt sie dort 2020 ihr letztes Match vor ihrer langen Babypause, in der sie zwei Kindern das Leben schenkte.

Nach ihrer Niederlage in der dritten Runde gegen Ons Jabeur glaubte sie nicht an eine Rückkehr zum ‚Happy Slam‘: „Es ist wirklich erstaunlich, dass ich noch einmal die Chance bekomme, in Australien zu spielen. Als ich 2020 in den Ruhestand ging, dachte ich wirklich, dass dies mein letztes Turnier, mein letztes Spiel sein würde“.

Auch außerhalb des Sports zog es die in Odense geborene Wozniacki immer wieder Down Under: „Ich habe beschlossen, mich in Australien zurückzuziehen, weil dieses Land für mich etwas ganz Besonderes ist. Ich fühle mich dort so unterstützt, weil ich dort meinen ersten Grand Slam gewonnen habe.“ Dennoch merkte sie bald, dass der Hunger nach dem Wettkampf noch nicht gestillt ist: „Drei Jahre später wurde mir klar, dass ich dem Sport noch etwas zu geben hatte, dass meine Leidenschaft immer noch da war und dass ich noch jung genug war, um mein Glück ein letztes Mal zu versuchen.“

Einen großen Vorteil sieht Wozniacki in den Erfahrungen bei ihrem Comeback in der letzten Saison und in der richtigen Balance in ihrem Leben: „Ich gehe sehr zuversichtlich und entspannt in die neue Saison, da ich diese drei Turniere schon gespielt habe und weiß, dass mein Spiel hervorragend ist und dass ich mich körperlich nur noch ein bisschen beschleunigen muss. Wenn mich jemand schlägt, dann herzlichen Glückwunsch – du warst an diesem Tag besser als ich und ich werde nach Hause gehen und härter arbeiten. Ich denke, dass die Ausgeglichenheit in meinem Leben dazu beigetragen hat, dass ich das Gefühl habe, fantastischen Tennis zu spielen und viel freier zu sein.“