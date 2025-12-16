Australian Open - Entry Lists: Alcaraz und Sabalenka führen Felder an

Die Entry-Lists für die Australian Open 2026 sind veröffentlicht. An der Spitze verheißt das nichts Neues, ein paar alte Namen aber wagen ihr Comeback.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.12.2025, 10:55 Uhr

Carlos Alcaraz zeigte eine starke Leistung

Die offizielle Teilnahme-Liste für die Australian Open wurden vor wenigen Tagen veröffentlicht. Was konkret heißt, dass die Spieler, die sechs Wochen vor Turnierbeginn entsprechend hoch in der Weltrangliste stehen, direkt fürs Hauptfeld beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres qualifiziert sind. Allerdings stimmt die Liste nicht mit dem offizielle Ranking überein. Grund: Eher still und heimlich hatte man es vorgebeben, in diesem Jahr das Ranking nach den ATP Finals zu nutzen, danach gewonnene Challenger-Punkte zählen also nur für die Weltrangliste, nicht mehr für die AO-Direktqualifikation.

Egal wie: Alle Spitzenleute dabei, die Top 4 um Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Novak Djokovic vorneweg. Aus dem Topbereich einzig Abwesender: Holger Rune, der sich nach seinem Achillessehenriss in der Reha quält. Die restlichen 99 Spieler der Top 100 sind am Start.

Aus deutscher Sicht neben Zverev also auch Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff. Für Österreich hat sich Filip Misolic als Nummer 79 erstmals direkt qualifiziert.

Spannend: Teilnehmende, die verletzt waren und ihr Protected Ranking nutzen. Auf der Herrenseite sind das Shang Juncheng, Zhang Zhizhen, Emil Ruusuvuori und Thanasi Kokkinakis.

Thiago Agustin Tirante ist als Nummer 101 im ATP-Ranking der letzte direkt qualifizierte Spieler bei den Herren.

Yannick Hanfmann muss als Nummer 104 (vom 17. November) auf drei Absagen hoffen.

Bisher bestätigte Wildcards: James Duckworth, Patrick Kypson und Yunchaokete Bu.

Karolina Pliskova gibt ihr Comeback

Bei den Frauen winken ebenfalls die Top 4 fröhlich von oben, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff und Amanda Anisimova also. Hier sind 98 Spielerinnen der Top 100 gemeldet. Abwesend: Danielle Collins und Ons Jabeur. Ihre Protected Rankings nutzen Ex-Nummer 1 Karolina Pliskova, Wang Yafan und Mananchaya Sawangkaew.

Leolia Jeanjean ist als Nummer 103 als letzte Spielerin direkt qualifiziert. Erste Wildcards: Emerson Jones, Elisabeth Mandlik und Zarina Diyas.

Aus deutscher Sicht direkt im Hauptfeld: Eva Lys, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Ella Seidel.