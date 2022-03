„Respektlos“ – Daniela Hantuchova kritisiert Azarenka-Aufgabe

Die frühere Nummer 5 der Welt, Daniela Hantuchova, hat Victoria Azarenkas Verhalten in Miami als „respektlos“ beschrieben. Die 16-jährige Linda Fruhvirtova lag mit 6:2, 3:0 in Führung, als Azarenka das Spiel ohne erkennbaren Grund beendete.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 29.03.2022, 20:31 Uhr

Hätte sich ein anderes Verhalten von Azarenka gewünscht: Daniela Hantuchova

Azarenka forderte auf dem Platz weder eine medizinische Auszeit noch gab sie eine Erklärung ab. „Das Respektloseste daran ist, wie sie den Platz verlassen hat, ohne wirklich einen Grund zu nennen“, sagte Hantuchova. „Ich denke, die WTA muss sich das ansehen. Das ist für mich bizarr und wirklich respektlos gegenüber den Zuschauern, der Schiedsrichterin und vor allem gegenüber Linda. Ich denke, Vika weiß einfach, wenn sie so weitermachen würde, wäre sie sowieso sehr bald weg vom Platz. Aber so wie sie es gemacht hat, ist es kein nettes Verhalten.“

Azarenka: „Es war ein Fehler“

Der plötzliche Rücktritt von Azarenka erregte viel Aufmerksamkeit. „Ich hätte heute nicht auf den Platz gehen sollen", sagte Azarenka später in ihrer Erklärung. „Die letzten Wochen waren in meinem Privatleben extrem stressig. Das letzte Spiel hat mich so sehr gefordert, aber ich wollte vor dem großartigen Publikum spielen, das mir geholfen hat, mein erstes Spiel zu überstehen. Ich wollte raus, um es zu versuchen, aber es war ein Fehler."

Fruhvirtova war mit einer frühen 3:0-Führung ins Match gestartet, ehe Azarenka auf 3:2 verkürzte. Das war jedoch alles, denn als Fruhvirtova drei Breaks in Folge einlegte und insgesamt sechs Spiele in Folge gewann, machte sich Azarenka auf den Weg zu ihrer Bank.