Revanche missglückt – Bublik gewinnt wieder gegen Coric

Alexander Bublikpräsentiert sich weiter in guter Form. In der Neuauflage des Finales von Montpelliers behielt der Kasache mit 6:3 und 6:4 gegen Borna Coric wieder die Oberhand.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2024, 14:03 Uhr

Zugegeben: Ein Sieg für einen Titel war es noch nicht, aber dennoch ein Fingerzeig, dass Alexander Bublik momentan wirklich in guter Form ist. Mit 6:3 und 6:4 gewann der Sieger von Montpelliers gegen den Kroaten Borna Coric in der ersten Runde des Turniers von Rotterdam.

Sehen wir wirklich einen neuen Alexander Bublik?

Im ersten Satz gelang Bublik das entscheidende Break beim Stand von 3:2 und diese Führung gab er nicht mehr ab. Den Satz holte er sich mit einem Service-Winner. Auch im zweiten Satz waren viele Ballwechsel ausgeglichen. Der Spielwitz gab dann aber den entscheidenden Situationen den Ausschlag für Bublik. Der Matchball war dann fast identisch wie der Satzball im ersten Satz ein Service-Winner.

Genauso wie bei seinem Turniegsieg vor gut einer Woche in Montpelliers fiel Bublik in dem Match in kein Loch und blieb die ganze Zeit konzentriert. Eine Eigenschaft, die ihm früher oft gefehlt hat und ihm viele gute Ergebnisse verhagelt.

Anscheinend hat er dieses Problem in den Griff bekommen. Die Ergebnisse der letzten Wochen lassen es zumindest hoffen. Wir bleiben dran...

